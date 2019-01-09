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      Чому дитина краде: відповідь психотерапевта

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      Чому дитина краде: відповідь психотерапевта
      Чому дитина краде: відповідь психотерапевта / haikudeck.com

      Діти від року до дев’яти років по-різному сприймають поняття "мої речі" та "твої речі". До трьох років вони хочуть стати власниками речей, не розуміючи різницю між власним та чужим.

      Діти віком від 3 до 7 років починають поважати речі, які належать іншим, пише лікар-психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

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      Ця вікова група буде "торгуватися" або обмінюватися речами без урахування їх вартості. Коли дитині виповнилося дев’ять років, то вона повинна поважати власність інших люде та розуміти, що красти щось – неправильно.

      Психотерапевт радить розповісти дитині про три важливі правила:

      – Не приноси нічого з чужого будинку, не запитавши про це господаря цього будинку.

      – Завжди запитуй дорослого, чи можеш ти залишити собі все, що знайдеш.

      – Не бери нічого в магазині, поки дорослий не скаже, що це можна взяти.

      Основні причини крадіжок дітей:

      1. Вони вчиняють це імпульсивно, не замислюючись про наслідки.
      2.Це форма неправильної поведінки, за допомогою якої вони намагаються звернути увагу дорослого.
      3. Діти моделюють таку поведінку, спостерігаючи за дорослими.

      Діти моделюють поведінку, спостерігаючи за дорослими
      Діти моделюють поведінку, спостерігаючи за дорослими

      4. Діти не знають, що красти – це погано, їм ніхто про це не розповів.
      5. Вкрадений предмет дає відчуття комфорту дітям, які піддаються насильству.
      А от у шкільному віці (від 6-7 років і до 17-18 років) те, що дитина краде, може бути причиною психологічної проблеми.

      Діти у цій віковій категорії можуть красти через:

      – авторитет, можливо у таких дітей нема друзів. Вкравши коштовну річ, вони намагаються "купити" друзів.
      – відчуття незалежності, яке вони отримують під час крадіжки;
      – тиск однолітків. Дитина намагається відповідати групі друзів, яка цінує таку поведінку;
      – бунт. Деякі діти вважають, що це гарний спосіб повстати проти влади батьків;

      Деякі діти вважають, що крадіжка – це гарний спосіб повстати проти влади батьків
      Деякі діти вважають, що крадіжка – це гарний спосіб повстати проти влади батьків

      – нестачу грошей на наркотики та алкоголь.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Психологія
      Джерело: 24 Канал
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