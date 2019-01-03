Чому дитина повинна спати у своєму ліжку: пояснює психолог

Психолог Оксана Васильєва вважає, що спільний сон дитини та батьків погано впливає на здоров’я, перша за все, малюка, матері та батька.

У ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 психолог зазначила, що спільний сон шкодить стосункам батьків.

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Одна з причин – небезпека спільного сну. Якщо батьки спатимуть з дитиною, то вони повинні контролювати себе уві сні, що погано вплине на їх сон та на відпочинок надалі. Через це виникає дратівливість. Психолог зазначила. Що міцний сон – запорука здоров’я.

Спільний сон негативно впливає і на саму дитину.

Психолог Оксана Васильєва “ Дитина звикає бути частиною союзу мами з татом. А коли батьки вирішать, що дитині пора навчитися самостійності, їх чекатиме неприємний сюрприз – оскільки дитина ні за що не захоче віддавати своє місце в ліжку мами ”.

Малюк не розумітиме, для чого йому потрібно спати на окремому ліжечку. Така ситуація може спричинити набагато більший стрес, ніж якщо привчати дитину спати окремо.

Третя причина, чому не потрібно спати разом з дитиною – це потреба чоловіка в увазі жінки. Тому якщо чоловік звик спати в обіймах дружини, то дитина – це не привід жертвувати власним комфортом.



Чоловік потребує в увазі дружини

Психолог зазначає, що трапляються ситуації, коли жінки кажуть: як же так, у нас дитина, він повинен зрозуміти і показати свою любов в терпінні. Це неправильно, якщо мамі не вистачає доказів любові з боку батька, то їм потрібно це вирішити між собою іншим способом. Важливо пам’ятати: не варто залучати дитину у вирішення цієї ситуації. Оксана Васильєва вважає, що маніпулювання один одного за допомогою малюка в сім’ях відбувається дуже часто.

Тому психолог наголошує: дитина повинна спати окремо з народження.

Оксана Васильєва “ Коли дитина спить у своєму ліжечку з перших днів, він звикає до свого простору, вона краще і засинає і прокидається. У неї міцніший сон, тому що біля нього ніхто не крутиться, не переймається ”.

Попри це лікар-психолог Вікторія Скуратова вважає, що спільний сон є адже корисним, як для матері, так і для дитини.

Для дитини він забезпечує відчуття захищеності і безпеки, що є однією з найбільших потреб у цьому віці. Якщо ця потреба є вдоволеною, то в дитини з часом формується відчуття базової довіри, що є важливим новоутворення цьому віці.



Спільний сон: користь і шкода

Вікторія Скуратова переконана, що для матері спільний сон дає більше шансів на відпочинок і власний сон.

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