Чому дитина вередує: поради батькам

Є три головних причини, чому ваша дитина може капризувати. Якщо задовільнити одну з них – малюк одразу заспокоїться.

1. Найчастіше діти починають вередувати та плакати через втому та дискомфорт, повідомляє Nashamama.

Вони хочуть спати, пити, їсти, їм жарко чи тисне одяг, або ж щось болить. Тож спершу помийте, нагодуйте малюка, візьміть на руки і дитина заспокоїться.

Читайте також: Названо нову небезпеку використання смартфонів

2. Перезбудження, коли дитина раптово впадає в істерику, вимагаючи чогось від вас вже і негайно, – це ще одна причина поганого настрою дитини. Щоб скинути нервову напругу, дитина мимоволі шукає причину – у тій же солодкій ваті, яку вона хоче на "вже".

Тож старайтесь не зловживати різноманітними розвагами на кшталт піти у кіно чи покататись на машинках. Зупиніться з малюком погодувати крихтами голубів або просто подивитися на хмари.

3. Коли дитина починає відчувати нестачу уваги – вона теж починає капризувати. Тож не забувайте регулярно висловлювати свою любов до чада словами, поцілунками і спільними справами – це допоможе знизити "градус" і уникнути істерик.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.