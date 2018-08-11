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Чому дитина вередує: поради батькам

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Чому дитина вередує
Чому дитина вередує / zhinka.net

Є три головних причини, чому ваша дитина може капризувати. Якщо задовільнити одну з них – малюк одразу заспокоїться.

1. Найчастіше діти починають вередувати та плакати через втому та дискомфорт, повідомляє Nashamama.

Вони хочуть спати, пити, їсти, їм жарко чи тисне одяг, або ж щось болить. Тож спершу помийте, нагодуйте малюка, візьміть на руки і дитина заспокоїться.

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2. Перезбудження, коли дитина раптово впадає в істерику, вимагаючи чогось від вас вже і негайно, – це ще одна причина поганого настрою дитини. Щоб скинути нервову напругу, дитина мимоволі шукає причину – у тій же солодкій ваті, яку вона хоче на "вже". 

via GIPHY

Тож старайтесь не зловживати різноманітними розвагами на кшталт піти у кіно чи покататись на машинках. Зупиніться з малюком погодувати крихтами голубів або просто подивитися на хмари.

3. Коли дитина починає відчувати нестачу уваги – вона теж починає капризувати. Тож не забувайте регулярно висловлювати свою любов до чада словами, поцілунками і спільними справами – це допоможе знизити "градус" і уникнути істерик.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Поради Здоров'я Здорове життя Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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