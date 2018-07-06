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Чому ігри дуже важливі для дітей: цікаве пояснення від Супрун

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Чому дітям дуже важливо гратись
Чому дітям дуже важливо гратись / famsolutions.org

Дитячі ігри та різноманітні активності надзвичайно сильно впливають на розвиток креативності, емоційного інтелекту та уяви.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила на сторінці у Facebook.

За її словами, такі активності як чаювання з улюбленими іграшками, будівництво будиночків, малювання та інше надзвичайно сильно впливають на розвиток креативності та емоційного інтелекту дитини.

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Такі ігри дозволяють розвивати навички, які стануть ключовими у майбутньому навчанні та професійному житті.

Саме ці навички стануть найкращою підготовкою для дітей на шляху до оволодіння професіями майбутнього. Під час гри діти розвивають емоційний інтелект, вивчають креативне розв’язання проблем та більш схильні мислити поза шаблонами та запропонувати інновації в майбутньому,
– зазначила Супрун.

Зокрема, навіть звичайна гра у супергероїв навчить дітей бути лідерами, а чаювання з улюбленими іграшками допоможе стати чудовим організатором.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Психологія Діти Вагітність і діти Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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