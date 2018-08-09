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Чому дітям необхідно ходити босоніж

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Чому дітям необхідно ходити босоніж
Чому дітям необхідно ходити босоніж / independent.co.uk

Британські вчені переконані, що дітям необхідно ходити босоніж, щоб уникнути більшості травм у майбутньому.

Директор дослідницької групи з університету Лідса Бекетта Пітер Френсіс пояснює, що є відмінності, пише The Independent.

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Через носіння взуття під час формування стопи її нога стає вужчою та має нижчий підйом. Відтак, під час руху тиск концентрується на п'яті та на частині стопи між пальцями та підйомом.

Чому дітям необхідно ходити босоніж
Чому дітям необхідно ходити босоніж

А діти, які ходили босоніж, мали широкі стопи, і тому тиск розподілявся рівномірно.

Також люди, які бігають босоніж, мають коротший крок, який потребує витягування ноги. А це добре розвиває м’язи навколо коліна.

дітям корисно ходити босоніж
Дітям корисно ходити босоніж

До слова, часто трапляється так, що у дитинстві емоційне здоров’я частково або повністю руйнується. Іноді люди не розуміють, що саме блокує, збиває з пантелику в конкретний момент.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти
Джерело: 24 Канал
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