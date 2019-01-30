Чому дітям потрібно частіше писати від руки: переконливі причини

Таке просте вміння як писати від руки залишається необхідністю і у сучасному світі. Тому батькам необхідно прищепити любов до письма. Це заняття сприятиме у дітей розвитку дрібної моторики та відділам мозку, які відповідають за мову.

Психолог і культтерапевт Надія Железняк зазначила, що у Стародавньому Китаї через високу ціну на папір та шовк у людей розвивалося стратегічне мислення та вміння швидко писати.

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Чому дітям потрібно писати від руки

1. Це розвиває моторику

Коли дитина користується смартфоном чи планшетом, то дрібна моторика не працює. Науково доведено, що інтелект також пов'язаний з розвитком дрібної моторики. Вона залучається, коли ми малюємо, ліпимо, а головне – пишемо від руки.



Звичка писати розвиває моторику

2. Покращує мову

Якщо у дитини розвинена дрібна моторика, то це сприяє розвитку відділів мозку, які відповідають за мову. Тому логопеди часто багато уваги приділяють саме пальчиковій гімнастиці.

3. Це дає розуміння помилки

Якщо дитина пише від руки, то вона буде розуміти, що виправлення помилки – це праця. Під час роботи за комп’ютером чи планшетом досить видалити непотрібне слово і текст ідеальний. Якщо дитина використовує техніку, то їй складно зрозуміти, що виправлення – складна праця, а, отже, потрібно добре подумати перед тим, щоб написати.



Це дає розуміння помилки

4. Це полегшує засвоєння навичок читання

Психолог зазначає, що це не означає, що потрібно писати лише від руки. Проте дітям, які часто пишуть від руки, легше засвоюють уміння читати.

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