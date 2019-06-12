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      Чому дивує поява Олександра Ткаченка у списку партії "Слуга народу": пояснення журналістки

      701 Читать новость на русском
      Олександр Ткаченко
      Олександр Ткаченко / Андрей Гудзенко, Liga.net

      Перші 20 людей, які представили у партії "Слуга народу", зрозумілі, але деякі призначення здивували. Про це в ефірі програми "Що це було" сказала головна редакторка видання "Української правди" Севгіль Мусаєва.

      Є деякі питання до складу, адже Президент України Володимир Зеленський обіцяв, що у партії не буде людей наближених до олігархів.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Проте десятий номер у списку зайняв генеральний директор каналу "1+1" Олександр Ткаченко, а власником медіа є Ігор Коломойський.

      Він абсолютно лояльний до нього (до Ігоря Коломойського – "24"), ми це знаємо з усіх прослуханих аудіозаписів їхніх розмов у мережі. Мене здивувала ця позиція, бо останнім часом були чутки, що Олександр Ткаченко буде балотуватися у мери Києва. Тоді виникає питання – чому він пішов у першій десятці партії,
      – заявила Севгіль Мусаєва.

      Проте, як зазначив народний депутат Сергій Лещенко, це ніяк не впливає на його можливе балотування у мери Києва.

      "За моєю інформацією, округи в Києві та області погоджував Олександр Ткаченко. І якщо депутати від "Слуги народу" пройдуть в парламент по цим округам, то в гендиректора "1+1" буде своя група у Верховній Раді. Це буде майданчик на виборах мера Києва", – зазначив Лещенко.

      Більше про склад партії "Слуга народу" та їхню програму читайте у матеріалі 24 каналу.

      слуга народу зеленський вибори
      Топ-5 кандидатів у депутати від "Слуги народу"

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. А вибори мера Києва відбудуться у 2020 році.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Слуга народу Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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