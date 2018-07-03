22:56
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Чому дієтологи рекомендують їсти насіння соняшника: корисні властивості

902 Читать новость на русском
Насіння соняшника корисне для здоров'я
Насіння соняшника корисне для здоров'я / medfond.com

Насіння соняшника має багато потрібних для організму елементів. Зокрема, воно чудово допомагає зміцнювати серцево-судинну систему.

Лише чверть склянки насіння соняшника забезпечує 60% добової потреби у вітаміні Е, який виконує важливу функцію антиоксиданту, передає Сosmo.

Читайте також: Скільки кальцію потрібно організму, щоб бути здоровим

Приблизно у чверті склянки насіння міститься понад 25% рекомендованої добової дози магнію, який захищає мозок, серце, і м'язи.

Також воно забезпечує здоровий рівень холестерину та провокує викид серотоніну, який відповідає за гарний настрій. Насіння соняшника містить багато цинку, важливого для здорового кольору шкіри, міцних волосся, нігтів і сильного імунітету.

Селен у насінні зменшує почервоніння та запалення в організмі. А ще цей продукт чудово вгамовує відчуття голоду. Окрім того, психологи рекомендують лузати насіння тим, хто ніяк не може кинути палити.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування LifeStyle Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
сьогодні, 22:05 Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
Андрій Доценко 72
Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
сьогодні, 20:01 Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
1957
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сьогодні, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1563
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сьогодні, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 906
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 1048
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук