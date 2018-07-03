Чому дієтологи рекомендують їсти насіння соняшника: корисні властивості

Насіння соняшника має багато потрібних для організму елементів. Зокрема, воно чудово допомагає зміцнювати серцево-судинну систему.

Лише чверть склянки насіння соняшника забезпечує 60% добової потреби у вітаміні Е, який виконує важливу функцію антиоксиданту, передає Сosmo.

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Приблизно у чверті склянки насіння міститься понад 25% рекомендованої добової дози магнію, який захищає мозок, серце, і м'язи.

Також воно забезпечує здоровий рівень холестерину та провокує викид серотоніну, який відповідає за гарний настрій. Насіння соняшника містить багато цинку, важливого для здорового кольору шкіри, міцних волосся, нігтів і сильного імунітету.

Селен у насінні зменшує почервоніння та запалення в організмі. А ще цей продукт чудово вгамовує відчуття голоду. Окрім того, психологи рекомендують лузати насіння тим, хто ніяк не може кинути палити.

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