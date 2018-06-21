Чому Дніпропетровську область перейменують у Січеславську: пояснення В'ятровича

Перейменування Дніпропетровської області не у Дніпровську, а в Січеславську пов'язані з історичним минулим цього регіону і було пропозицією представників громадськості.

Про це розповів директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виданню "Апостроф".

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Він зауважив, що перейменувати область саме в Січеславську, а не в Дніпровську запропонували представники громадськості.

"Ми вирішили їх підтримати, зважаючи на те, що це повернення до однієї з найбільш відомих сторінок української історії – історії січей, Запорозької Січі. Ми знаємо, що на території теперішньої Дніпропетровської області було п’ять з восьми січей українського козацтва. Відповідно, це пояснює, чому саме цю область ми перейменовуємо на Січеславську", – сказав директор УІНП.

За його словами, нова назва буде привертати увагу до історичного минулого області.

Назва "Січеслав" неофіційно використовувалася щодо теперішнього міста Дніпра в роки української революції у 1917-1921 роках. Також елементом герба теперішньої Дніпропетровської області є козацтво, що також апелює до козацької історії. Ми вважаємо, що назва "Січеславська область" підкреслить історичну долю цього регіону,

– пояснив В'ятрович.

Історик нагадав, що в Україні вже є прецеденти, коли назва області не збігається з назвою обласного центру. Так, центром Волинської області є Луцьк, а центром Закарпатської – Ужгород.

Нагадаємо, 20 червня у Парламенті підтримали пропозицію перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку.