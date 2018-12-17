Чому до маленьких дітей не варто запрошувати Діда Мороза і Снігуроньку

Новорічні свята завжди приносять дітям радість. Та запрошувати новорічних персонажів для маленьких діток (до 5 років) не варто.

Про це інформує кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки, Наталя Бугайова, пише УНН.

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Можна запрошувати Діда Мороза і Снігуроньку для привітання додому не раніше, ніж дітям виповниться 5 років. Все тому, що спілкування з такими незвичайними новорічними персонажами може спричинити стрес.



Спілкування з Дідом Морозом може спричинити стрес

Також, батькам потрібно утриматися від відвідувань всіх можливих святкових заходів. Кількість таких заходів і їх тривалість повинні відповідати віку дитини.

"Головне – якість заходів, а не їх кількість. Іноді перевагу слід віддавати більш камерним заходам або домашньому святкуванню", - зазначила психолог.

Святкувати Новий рік вдома і без новорічних персонажів потрібно дуже вразливим, сором’язливим дітям, які нещодавно перехворіли, мають психологічні, неврологічні проблеми або хронічні захворювання.



Запрошуйте новорічних персонажів. після того, як дитині виповниться 5 років

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