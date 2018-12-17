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      Чому до маленьких дітей не варто запрошувати Діда Мороза і Снігуроньку

      386 Читать новость на русском
      Чому до маленьких дітей не варто запрошувати Діда Мороза і Снігуроньку
      Чому до маленьких дітей не варто запрошувати Діда Мороза і Снігуроньку / esplanade.hr

      Новорічні свята завжди приносять дітям радість. Та запрошувати новорічних персонажів для маленьких діток (до 5 років) не варто.

      Про це інформує кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки, Наталя Бугайова, пише УНН.

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      Можна запрошувати Діда Мороза і Снігуроньку для привітання додому не раніше, ніж дітям виповниться 5 років. Все тому, що спілкування з такими незвичайними новорічними персонажами може спричинити стрес.

      Спілкування з Дідом Морозом може спричинити стрес
      Спілкування з Дідом Морозом може спричинити стрес

      Також, батькам потрібно утриматися від відвідувань всіх можливих святкових заходів. Кількість таких заходів і їх тривалість повинні відповідати віку дитини.

      "Головне – якість заходів, а не їх кількість. Іноді перевагу слід віддавати більш камерним заходам або домашньому святкуванню", - зазначила психолог.

      Святкувати Новий рік вдома і без новорічних персонажів потрібно дуже вразливим, сором’язливим дітям, які нещодавно перехворіли, мають психологічні, неврологічні проблеми або хронічні захворювання.

      Запрошуйте новорічних персонажів. після того, як дитині виповниться 5 років
      Запрошуйте новорічних персонажів. після того, як дитині виповниться 5 років

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Діти
      Джерело: 24 Канал
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