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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чому до Ради цьогоріч пройде менше депутатів та як проголосувати на виборах

      Кома 162 Читать новость на русском

      Новопризначений президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду на три місяці швидше і уже незабаром на Україну чекають дострокові парламентські вибори. Замість 27 жовтня українці голосуватимуть у неділю, 21 липня.

      Верховна Рада України – це 450 народних депутатів. Вони перш за все ухвалюють закони, затверджують державний бюджет, можуть вносити зміни до Конституції або ж оголосити імпічмент президенту. І мають ще низку обов'язків, що впливають на життя усіх українців.

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      Як обирають депутатів до Верховної Ради?

      Сьогодні в Україні діє змішана виборча система. Тобто складається вона з двох частин. Схожі діють у Німеччині, Литві, Польщі і Росії.

      В Україні система працює так:

      ► 50% тих депутатів, які потраплять до Верховної Ради, українці виберуть за партійними списками. Чим більше українців проголосує за партію, тим більше її представників увійдуть до Ради. Щоб потрапити до парламенту, партії потрібно набрати понад 5% голосів. Ті, що опиняються поза таким бар’єром, до Ради не проходять.

      ► Ще 50% припадає на так званих мажоритарників – це ті, хто балотується від округів. Кожен округ охоплює кілька районів міста або ж навіть населених пунктів – залежно від кількості людей, які там проживають. Мажоритарником може бути як самовисуванець, так і партієць.

      Верховна Рада
      Верховна Рада

      Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

      Скільки депутатів пройде в Раду? Але цьогоріч депутатів у Раді буде менше: через окупацію Донецька, Луганська та анексію Криму виборів там не проводитимуть. Тож парламент дев'ятого скликання налічуватиме – 424 депутати.

      Як проголосувати на парламентських виборах?

      • Перш за все, треба перевірити себе у списках на сайті Державного реєстру виборців, або ж в офіційному запрошенні. Якщо інформація правильна, берете паспорт і йдете голосувати. Якщо дані помилкові, то варто звернутися до місцевого відділу реєстру. 

      • Якщо під час виборів перебуваєте у відрядженні в іншому місті або за кордоном – доведеться офіційно змінити місце голосування. Це можна зробити у Державному реєстрі виборців, але не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Обов'язково вкажіть причину: це може бути службове відрядження, фактичне проживання, робота або навчання у відповідному населеному пункті чи державі, перебування в санаторії тощо.

      Важливо: Коли і як можна змінити місце голосування на парламентські вибори

      • Далі в день виборів на дільниці ви отримаєте два бюлетені. Один – для голосу за партію, інший – для вибору мажоритарника. Щоправда, другий бюлетень буде різної довжини в кожному окрузі ( це залежить від того, скільки кандидатів у нардепи). Але ті, хто змінив дільницю, не зможуть голосувати за мажоритарників – таке право лише у тих, хто голосує у власному окрузі.


      Так виглядатиме бюлетень на виборах кандидатів у депутати

      Зазначимо, що цьогорічна парламентська гонка обіцяє бути гарячою – кандидатів у нардепи назбиралося аж 5 тисяч 845. Тих, хто йтиме в Раду за партійними списками – понад дві з половиною тисячі, в мажоритарних округах є більше трьох тисяч охочих стати народними обранцями.

      Коли будуть результати виборів?

      До 10 серпня Центральна виборча комісія має оприлюднити офіційні результати виборів. А до 9 вересня парламент дев'ятого скликання має провести своє перше засідання.

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      Варто додати, що вже на наступних виборах 2024 року українці голосуватимуть за відкритими списками – це означає, що обирати можна буде не лише партію, а й кандидата із неї. Пройдуть не ті, хто мають перші місця у партії, а ті, хто набере найбільше голосів.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Кома Парламентські вибори 2019 Мажоритарники
      Джерело: 24 канал
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