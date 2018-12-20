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      Чому донарахування за газ є протизаконними: пояснення експерта

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      У листопаді людям почали приходити платіжки за блакитне паливо із так званими додатковими платежами. Облгази донарахували споживачам, які не мали лічильників, ніби то борги за три останні роки. Хоча лічильники мали встановити самі облгази, і витрати на це вже були закладені в їхні тарифи.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів член Експертної Ради ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Олексій Хабатюк.

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      "Хочу заспокоїти споживачів. Для них жодних донарахувань за три роки, які вже минули, не має бути. Міненерго готувало незаконні постанови, які потім були ухвалені в уряді. В подальшому вони були скасовані судами. Остання постанова була скасована 9 серпня апеляційним судом, підтверджено рішення першої інстанції. Відповідно, ці постанови втратили чинність", – зазначив експерт. 

      донарахування за газ
      Донарахування за газ у графі "коригування"

      донарахування за газ
      Додаткові нарахування за газ

      Він зазначив, що вони стосувалися зниження норм споживання газу. Після цього рішення набрало чинності старе рішення уряду 1996 року, відповідно до якого норма споживання зросла в три рази.

      І от облгази і газбуди хотіли донарахувати за три роки оці додаткові обсяги. Але це цілком незаконно, тому що рішення суду набирає чинності з моменту ухвалення. Відповідно, постанова втрачає чинності з моменту проголошення рішення суду. Тому ніяких дорахувань не має бути,
      – наголосив Хабатюк. 

      Однак, експерт додав, що наприкінці листопада Міненерго "розробило такий собі проект наказу, який є цілком незаконним і протирічить всім мислимим і немислимим нормам законодавства".

      "З одної сторони, вони хочуть врегулювати питання норм, тобто встановити нові норми споживання. Але з іншого боку, вони хочуть знайти того, хто має заплатити за ті збитки, які ніби мали місце у газбудів. І вони знайшли "крайнього" у вигляді "Нафтогазу" для того, щоб він покрив ці збитки. Фактично, це кошти всіх громадян, тому що "Нафтогаз" є державною компанією, яка сплачує і податки, і дивіденти додержавного бюджету", – розповів експерт. 

      Нагадаємо, що міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня. Відомо, що ціни на газ мають зростати відповідно до затвердженого урядом графіку, а саме з 1 травня 2019 року — зрости до 9850 гривень за тисячу кубометрів, а з 1 січня 2020 року — до 12300 гривень за тисячу кубометрів.

      Теги: Новини України Комунальні послуги Газ Ціни Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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