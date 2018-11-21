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      Чому донька Дональда Трампа може потрапити до в'язниці

      368 Читать новость на русском
      Іванка Трамп
      Іванка Трамп / www.segodnya.ua

      Нещодавно Дональд Трамп був готовий призначити представником США в ООН свою улюблену доньку Іванку. Проте в останній момент зрозумів, що такі призначення не можуть мати місце у головній країні вільного Західного світу.

      Про це розповів журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир".

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      На думку журналіста, Іванка займає дуже важливе місце у нинішній американській ієрархії. Формально, єдина її посада – радник батька. Проте насправді у неї не лише дуже великий вплив на батька-президента, а й на весь Кабінет міністрів.

      Всі знають, що Трамп до судом любить свою старшу дочку. Сильніше, ніж дружину і всіх інших дітей разом узятих. Ніхто в адміністрації не посміє їй суперечити. Працював раніше в Білому домі такий "злий геній" Стівен Беннон, який за ручку привів Трампа до президентства. Але і він змушений був піти у відставку, коли у нього почалися розбіжності з Іванкою,
      – сказав Яковина.

      Як повідомив Іван Яковина, днями противники Трампа вимагали почати розслідування діяльності Іванки. Вони користувалися логікою і риторикою самого Дональда Трампа, який у 2016 році постійно вимагав посадити до в'язниці свою суперницю на виборах – Хілларі Клінтон. 

      Претензія Трампа і його прихильників до Хілларі була простою і, в загальному, розумною. Вона, працюючи держсекретарем, для секретного листування використовувала свій приватний email, а не зашифрований державний. Цим вона ставила під загрозу безпеку США. Зараз же Washington Post написала, що американські міністри та інші чиновники отримують від Іванки робочі листи з секретною інформацією, відправлені з її приватного електронної адреси,
      – додав Яковина.

      Також він наголосив, що президент США щось придумає, але у в'язницю він свою дочку точно не дасть посадити. Як президент, Трамп має право помилування будь-якого громадянина США, включаючи й своїх родичів, і себе самого. Але можна не сумніватися, що демократи зараз влаштують йому постійні тортури, вимагаючи посадити рідну дочку за тими ж звинуваченнями, які він висував проти Клінтон.

      "Знаєте, психологічні проблеми кожної конкретної людини – це, як правило, його особиста справа. Але в даному випадку, в руках психічно нестійкої особистості знаходиться найпотужніша країна у світі з величезним ядерним потенціалом. Тому проблеми президента США можуть виявитися і нашими з вами", – зауважив журналіст.

      Відео повної програми "Безумный мир" за 21 листопада:

       

      Теги: Новини США Новини політики Відеоблоги Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 21 листопада
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