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      Чому дороги в Україні ремонтують компанії з Білорусі, що діють в інтересах РФ: пояснення Омеляна

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      Омелян розповів про ринок ремонту доріг в Україні
      Омелян розповів про ринок ремонту доріг в Україні / 24 канал

      Міністр інфраструктури Володимир Омелян переконує, що ринок для білоруських компанії, хоча вони й діють у інтересах Росії, Україна закрити не може. Як пояснив він, двері є відкритими для всіх, то чому має бути виключення для білорусів.

      Останнім часом дорожні компанії з Білорусі виграли чимало тендерів в Україні. Дістався їм і ласий шматок – ремонт траси Київ – Одеса. Як підкреслив Омелян, попри те, що навколо цієї ситуації багато галасу, для нього головне – конкуренція, передає УНІАН.

      Читайте також: Ремонт доріг в Україні: що відомо про плани уряду на 2019 рік і чи є їм альтернатива

      "Ми слідкуємо за тим, щоб ринок розвивався, і якщо в 2014 році у нас було півтори компанії, які є здатними хоч щось зробити якісно, то зараз маємо близько 40 компаній, з яких топ-10 готові робити дороги будь-якої складності. Це для мене ключовий показник", – пояснив він свою позицію.

      Щодо білорусів, Омелян наголошує, що для них точно Україна не може закривати ринок.

      "На ньому є присутніми й турецькі, й китайські, й європейські компанії. Чому не мають бути білоруські?" – додав міністр.

      Компанія "Будівельно-монтажний трест", що входить до холдингу "Белавтодор" (Білорусь), виграла тендер на ремонт ділянки автодороги Київ – Одеса, оскільки запропонувала найменше – 694,999 мільйона гривень. Вони займуться середнім ремонтом цієї траси. 

      У торгах також брали участь ТОВ "Автомагістраль-Південь" (Одеса, запропонувало ціну у 695 мільйона гривень), компанія "Техно-Буд-Центр" (Тернопіль, запропонувала ціну в 777,075 мільйона гривень), а також ТОВ "ПБС" (Тернопіль, запропонувало ціну в 777,175 мільйона гривень). Натомість було відмовлено компаніям "Дорожнє будівництво "Альтком" (Маріуполь, Донецька область) і ТОВ" Ростдорстрой"(Одеса).

      У 2019 році український уряд на ремонт місцевих доріг має намір виділити 14,7 мільярда гривень. Крім того, Єврокомісія запланувала надання 4,5 мільярда євро на 39 українських інфраструктурних проектів в Україні.

      якою є ситуація з дорогами в україні:
      Теги: Новини України Новини Білорусі Міністерство інфраструктури Володимир Омелян Дороги
      Джерело: 24 Канал
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