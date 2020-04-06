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      Чому дорожчають продукти для борщу, гречка і туалетний папір: пояснення НБУ

      - Читать новость на русском
      В Україні подорожчали продукти / Getty images

      В Україні подорожчали продукти борщового набору,гречка, туалетний папір, цитруси. Усе через великий попит на ці продукти, який збільшився після запровадження загальнонаціонального карантину через коронавірус.

      Відповідне пояснення дали у Національному банку України. Зокрема, збільшення цін на продукти для борщу відображало підвищений попит населення на них, яке відбулося на тлі скорочення пропозиції.

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      "Так зростання цін на м’ясо та овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків та відсутністю міжміського сполучення (відповідно, зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", – зауважили в НБУ.

      Зростання цін на гречку та туалетний папір пов'язане ажіотажем серед людей і тим, що ці товари є своєрідними "індикаторами кризи".

      Значно подорожчали і продукти "антисептики" - часник, цибуля, лимони. Ажіотажний попит на них спостерігався і під час свинячого грипу 2009 року. Однак і девальвація гривні також мала вплив (лимони та часник переважно імпортуються),
      – додали в Нацбанку.

      Окрім того, в Україні зросли ціни на лікарські засоби – це пов'язано з падінням курсу гривні щодо іноземних валют. Водночас ціна на пальне навпаки знижується через падіння світових цін на нафту.

      Чи контролюють зростання цін під час карантину? Так. Цим займається Антимонопольний комітет, який вже відкрив справу через суттєве подорожчання продуктів у маркетах Києва.

      Раніше АМКУ виявив, що ціни на деякі продукти в Україні на час карантину зросли на 50 – 60%. Тому комітет зобов'язав мережі продуктових магазинів надсилати оперативні дані про ціни на соціальні продукти: хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо.

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 НБУ Ліки Продукти Ціни Ціни на гречку
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