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      Чому досвід Хорватії буде корисним для війни на Донбасі: пояснення прем'єра

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      Прем'єр Хорватії розповів, чому досвід країни може бути корисним для війни на Донбасі
      Прем'єр Хорватії розповів, чому досвід країни може бути корисним для війни на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      У врегулюванні ситуації на Донбасі може допомогти хорватський досвід. Деякі території країни були окуповані від 1990 до 1998 року, а на їхню реінтеграцію знадобився час.

      Тоді влада Хорватії мала дві моделі звільнення територій, розповів Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час виступу у межах Мюнхенської конференції з безпеки, пише УНІАН.

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      "Одна – за допомогою воєнної і поліцейської операції, і ще одна – за допомогою дипломатичних зусиль під егідою Організації Об'єднаних Націй, і рішуча участь Америки завдяки генералу Кляйну (Жак-Поль Кляйн, – 24 канал) у мирній реінтеграції Східної Славонії", – пояснив він.

      Пленкович також зазначив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно перейняти хорватський досвід деокупації територій – задіяти дипломатичні засоби і політичний тиск.

      Беручи до уваги такий складний контекст ситуації в Україні, а також у Грузії, я думаю, що цей досвід, який покладається на засоби дипломатії, політики тиску, дуже довгого, але підтримуваного процесу, насправді призвів до реінтеграції території. На це знадобився час. Це було непросто, 
      – додав прем’єр.

      Пленкович наголосив, що процес реінтеграції краще проводити мирно, оскільки "в Україні не заморожений конфлікт".

      Що таке Мюнхенська конференція з безпеки?Це щорічна конференція, на якій обговорють питання безпеки у Європі. Вперше її провели у Мюнхені у 1962 році за ініціативи німецького публіциста Пауля Людвіґа Евальда фон Кляйста.

      Перші 30 років учасниками конференції були військові та політичні лідери країн-членів НАТО, політологи і ЗМІ. Пізніше до заходу приєднались представники України, Росії та інших країн Східної Європи, а також Китаю, Індії, Японії.

      З 1998 року конференція фінансується урядом Німеччини. У 2019 році Мюнхенська конференція з безпеки відбувається три дні – з 15 по 17 лютого.

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Хорватія Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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