Чому друк грошей не допоможе Україні подолати кризу?
Спочатку партія хаосу просувала тему дефолту, потім почали говорити про "реструктуризацію", тепер нова ідея – "надрукуємо гроші".
Чому США можна, а нам ні? Чому ЄС можна, а ми маємо виконувати умови МВФ, щоб отримати від них гроші в наш бюджет. Давайте всіх пошлемо подалі, зробимо емісію (надрукуємо гроші), і заживемо.
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Це все варіації на одну і туж саму тему. Пропонується просте рішення, яке виглядає потенційно правильним. Але воно посилить кризу та послабить державу. Кому це вигідно? Звичайно тим, кому вигідний хаос. Тому, хто не хоче змінювати правила гри на європейські, тому, кого влаштовує корупція, влада олігархів, та відсутність справедливості.
Так чому ж США можна друкувати гроші, а нам ні?
Відповідь проста – якби ми могли друкувати долари, то нам теж можна було б. Але гривня – не долар. Довіри до гривні немає. Використовувати бюджет ефективно держава не вміє. Тому, будь-яка незабезпечена емісія (друк грошей) значно підвищує ризики паніки, зростання цін та курсу долару, та економічної кризи.
Спочатку потрібно побудувати сильну державу, якій довіряють громадяни, а вже потім можна буде друкувати гроші. А не навпаки.
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