Чому друк грошей зараз – погана ідея: пояснення Милованова

Тимофій Милованов розкритикував ідею друку грошей НБУ для покриття держвидатків у період кризи. Це загрожує панікою в економіці та зростанням курсу долара.

Ідея необґрунтованого друку гривні нагадує ідею оголошення дефолту або проведення переговорів щодо реструктуризації державного боргу України. Про це ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Так чому ж США можна друкувати гроші, а нам ні? Відповідь проста – якби ми могли друкувати долари, то нам теж можна було б. Але гривня – не долар. Довіри до гривні немає. Використовувати бюджет ефективно держава не вміє,

– пояснив Милованов.

Зверніть увагу! Раніше про пропозицію можливої емісії повідомляв голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Проте заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб пізніше зазначив, що у НБУ не планують вдаватися до випуску грошей для того, аби профінансувати видатки державного бюджету. Наразі Україна просувається в переговорах з МВФ, фінансування якого необхідне під час кризи через спалах коронавірусу.