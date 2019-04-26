Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування

Іванківська теплоелектростанція коштувала 25 мільйонів євро. Це перша в Україні ТЕС на твердому біопаливі – дровах. В теорії, проект виглядав дуже привабливо – відновлювальна енергія, сучасні технології, робочі місця. В реальності – на спаленні лісів заробляє кіпрський офшор, а навколишні села посипає радіоактивним попелом.

На цю ТЕС Бутенко витратив 10 мільйонів євро, решту 15 мільйонів – надав у кредит Європейський банк реконструкції і розвитку. В теорії все просто – спалюють ліс, отримують електроенергію, продають за особливим "зеленим тарифом". Але в реальності воно виглядає трохи по-іншому.

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Спочатку представники ЗМІ не повірили тамтешнім мешканцям, які казали, що їх засипає радіоактивним попелом. Але все змінив один документ – протокол досліджень золи станції.

Про що йдеться в документі? Питому активність золи вимірювали за Цезієм-137 і Стронцієм-90. Вийшло 4 тисячі і 6 тисяч 700 бакерелів (одиниця вимірювання радіоактивності – 24 канал) на кілограм. Проте, якщо питома активність речовини перевищує 10 тисяч бакерелів на кілограм – то це вже радіоактивні відходи.

Першу частину Іванківської ТЕС запустили в 2014 році. А вже в січні 2017 місцеві жителі зняли на відео сажу, розсипану по снігу в радіусі кількох кілометрів від станції. Але то була не просто сажа, то був справжнісінький радіоактивний попіл.



Іванківська теплоелектростанція

Здавалося б грандіозний скандал – теплоелектростанція посипає радіоактивним попелом цілий райцентр, але ніхто нічого не зробив – жодних наслідків. Електростанція продовжила працювати, як ні в чому не бувало.

Ми, як жителі Іванкова, зробили все можливе, щоб цей злочин, по факту вже, не відбувся. Ми проводили мітинги, їздили під Адміністрацію Президента, подавали заяви тощо. Все, що треба було, від нас залежне, ми зробили,

– відповів депутат Іванківської районної ради Сергій Грищенко.

Іванківський район – то Чорнобильська зона. Від райцентру до кордону зони відчуження – менше 30 кілометрів. Цю ТЕС збудували саме для того, щоб спалювати чорнобильський ліс, твердить Грищенко. А відтак, увесь її попіл – радіоактивний.

Жителі Іванкова показали, як село засипає золою: відео

На Кільцевому масиві в Іванкові журналістів одразу оточили люди. До теплоелектростанції звідси щонайбільше півтора кілометри. Один із мешканців, Олександр, каже: як вітер дме зі сторони ТЕС, то можна задихнутися димом. Востаннє це сталося в кінці березня 2019 року. Але це трапляється постійно – інколи раз на місяць, інколи рідше.

Поки журналісти 24 каналу роздивлялися золу, поруч зупинився чорний джип директора станції – Сергія Бойко. Він – генеральний директор станції та людина Михайла Бродського. Колись Бойко працював у його партійних структурах, а також був директором Київського річкового порту, саме у той час, коли його почали пов’язувати з Бродським.



Сергій Бойко (ліворуч)

Місцеві депутати стверджують, що ліс на ТЕС везуть із колишнього Чорнобильського району, з пилорами в Дитятках. Дитятки – останній населений пункт перед зоною відчуження, саме тут – головний КПП до Чорнобиля.

Журналісти з’ясували, що чорнобильський ліс в Іванків масово не возять. Але станція і справді засипає усі поля навколо попелом. Хоча на ТЕС мав би стояти фільтр для очистки викидів, його там просто немає. Еколог теплоелектростанції виправдовується: стався форс-мажор – війна.

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ТЕС і сьогодні працює, димить, гарчить і сипле попелом. Добре хоч не радіоактивним – адже після 2017 року показники у дослідженнях не перевищували критичних значень.

Держава просто зробила вигляд, що нічого такого не було. Протокол про радіоактивний попіл – достовірний, як визнала сама компанія, бо попередні власники були непорядні. Хоча по документах власник не змінювався, просто менеджером стала людина пов’язана з Бродським. Але державі все одно нема до того діла. Ніяких наслідків через радіоактивні викиди, і зараз ніхто не тисне на ТЕС, щоб там включили нарешті той фільтр.