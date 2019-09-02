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      Чому економіка України різко зросла: Фурса назвав причини

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      Чому економіка України різко зросла?
      Чому економіка України різко зросла? / unsplash.com/photos

      Українська економіка у другому кварталі 2019 року показала рекордне зростання. У квітні-червні ВВП виріс на 4,6% до аналогічного періоду 2018 року.

      Економіст Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" назвав вагомі причини такого різкого зростання. 

      Цікаво! Зростання української економіки: позитиви і ризики

      • Значні цифри зі збору врожаю зернових

      – А саме пшениці, обсяги якої перевищили торішні (на 1 серпня) на 30%. Але біда в тому, що глобальне потепління наразі не дозволило українцям збирати три врожаї пшениці в рік, а тому ефект буде обмеженим.

      – До кінця року головними культурами, які вплинуть на статистику сільгоспсектору, будуть кукурудза і соняшник. Перспективи по них мають не такий позитивний вигляд: згідно з останніми оцінками USDA, надбавку до 2018 року можна очікувати в межах 2-3%. А це означає, що таких значних цифр по сільському господарству за підсумками року ми не отримаємо, а значить і ефект на зростання ВВП за підсумками року буде меншим.

      Обсяги пшениці перевищили минулорічні на 30%
      Обсяги зібраної пшениці перевищили торішні на 30%

      • Збільшення доходів фінансового сектору

      – Без урахування переоцінок, списань, відрахувань в резерви, і неопераційної діяльності (які в розрахунок реального ВВП не входять), прибуток банківської системи за квартал виріс приблизно на 40% до минулого року завдяки розвитку споживчого кредитування і вищих комісій.

      – Злий жарт з нами в цьому випадку зіграє статистика, адже третій і четвертий квартали 2018 року були для цього сектора вже істотно успішнішими. А значить і ефекту, зазначеного в зростанні ВВП, вже не буде.

      економіка ввп
      Прибуток банківської системи за квартал виріс приблизно на 40%

      • Стрибок в обсягах роздрібної торгівлі

      Фактор, який насправді має вигляд основного і найцікавішого, – це стрибок в обсягах роздрібної торгівлі в червні поточного року на рекордні 13,6% за 18 місяців. У другому кварталі 2019 року роздрібний товарообіг, а це простими словами – торгівля, збільшився на оцінювальні 13%, пришвидшившись майже у два рази в порівнянні з першим кварталом.

      економіка

      Роздрібна торгівля виросла на рекордні 13,6%

       

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

       

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      Теги: Новини України Фінанси ВВП Гроші Відеоблоги Сільське господарство Торгівля
      Джерело: 24 канал
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