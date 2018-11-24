Чому екс-стратег Трампа мріє розвалити Євросоюз: неочікувані задуми

Керівник передвиборного штабу Дональда Трампа в 2016 році і колишній його головний стратег в Білому домі Стівен Беннон – один з улюблених персонажів у світовій політиці.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, на відміну від більшості інших ультраправих, Беннон дуже розумний. Справжній злий геній. У популярних американських скетчах Saturday Night Life його зазвичай зображують у вигляді смерті з косою. Ліберали його дуже бояться, і на те є причини.

"Беннон залучив суперсучасні передвиборні технології та зумів зробити свого недолугого начальника президентом США. В Адміністрації Президента Беннону придумали спеціальну посаду – головний стратег Адміністрації. Але з цього поста його прибрала американська принцеса Іванка Трамп. Він зібрав свої речі та переїхав в Брюссель. Там він запустив новий проект, який назвав The Movement", – пояснив журналіст.



Стівен Беннон

Він розповів, що мета проекту допомогти європейським правим популістам перемогти на виборах в Європарламент у своїх країнах, щоб знищити Європейський Союз зсередини. Зараз стратег Трампа хоче організувати мережу з правих партій, у яких буде майже однакова ідеологія. За допомогою своїх методів, випробуваних в США, він збирається зробити так, що в травні 2019 року ці партії перемогли, і створили найбільше об'єднання в Європарламенті. Після цього Європейський Союз розвалиться сам собою.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 23 листопада 2018