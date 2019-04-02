22:50
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, сьогодні
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Чому електорат Тимошенко перейшов до Зеленського: пояснення експерта

      1221 Читать новость на русском
      Чому електорат Тимошенко перейшов до Зеленського
      Чому електорат Тимошенко перейшов до Зеленського / 24 канал

      Згідно з рейтингами голосування на президентських виборах левова частина екс-прихильників Юлії Тимошенко віддали голоси за Володимира Зеленського. Що об'єднує електорат лідерки "Батьківщини" та шоумена – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович у прямому ефірі 24 каналу пояснив, що у соцопитуваннях була видна тенденція перетоку виборців від Тимошенко до Зеленського.

      Читайте також: За президентства Зеленського проєвропейський курс буде збережено, – Разумков

      На його думку, Зеленського та Тимошенко об'єднує їхня спрямованість проти чинного президента. 

      Проте існує і чимало відмінностей між цими кандидатами. І якщо Зеленський – це фактично хлопець з народу, то Тимошенко завжди сприймалася як соціально орієнтований політик, яка дбатиме про людей. Це їх об'єднує, – сказав Олексій Антипович.

      Також він додав, що не на користь Юлії Володимирівні зіграло те, що Зеленського уявляють людиною, яка може змінити життя людей. 

      Повне інтерв'ю з Олексієм Антиповим: дивіться відео

       

      До слова, нещодавно з'явилася інформація про те, що лідер президентських виборів Володимир Зеленський може пропустити дебати через щільний концертний графік. А у штабі кандидата заявили, що українському суспільству не дуже потрібні дебати.

      Тим часом у мережі активно шириться флешмоб #Дебати_Челендж. Люди постять заклики та свої думки щодо зустрічі переможців першого туру президентських виборів.

      blog_ava
      Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      45513
      Теги: Новини України Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
      сьогодні , 22:22 Головні новини 2 квітня: результати виборів майже остаточні та українці вимагають дебатів
      1234
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      сьогодні , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 1460
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      сьогодні , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 6879
      Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      сьогодні , 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      Євгенія Мазур 418
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      сьогодні , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      928
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук