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      Чому Емма Стоун змінила своє ім’я: інтригуючі деталі

      1106 Читать новость на русском
      Емма Стоун
      Емма Стоун / YouTube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

      30-річна американська акторка Емма Стоун розповіла, що спонукало її змінити своє ім’я та прихильницею якої відомої зірки була в дитинстві.

      В новому випуску The Tonight Show з Джиммі Феллоном головна героїня мюзиклу "Ла-Ла Ленд" зізналась, що при народженні отримала ім’я Емілі.

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      Я була суперблондинкою, а моє справжнє ім’я було Емілі, але я хотіла, щоб мене називали Еммою через Baby Spice,
      – поділилась голлівудська зірка.

      У 2014 році на The Graham Norton Show акторка розповіла, що розплакалась, коли отримала відео повідомлення від Мелані Браун, яка теж була учасницею гурту Spice Girls.

      "Зміна імені відбулась не тільки через Емму Баттон, але, так, в другому класі я підійшла до вчительки та попросила називати мене Еммою саме через неї", – прокоментувала акторка.

       

      Хто така Емма Стоун?Емма Стоун – американська акторка, яку називають найбільш оплачуваною у світі. 30-річна зірка входила до списку топ-100 знаменитостей за версією Forbes 2013. Отримала нагороду «Оскар 2017» в номінації найкраща актриса за гру в успішному мюзиклі-фільмі "Ла-Ла Ленд".

      Теги: LifeStyle Голлівуд
      Джерело: 24 канал
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