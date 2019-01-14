Чому Філарет і Макарій не були на врученні Томосу у Константинополі

Колишній глава УАПЦ Макарій та УПЦ КП Філарет не були присутні 6 січня на врученні Томосу про автокефалію Православної церкви України у Константинополі. Причиною їх відсутності стало те, що Філарет відмовляється прийняти устрій митрополита, а хоче залишатися патріархом.

Про це повідомляє прес-служба Львівської єпархії УАПЦ.

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Раніше 24 канал повідомляв, що 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у патріаршому храмі святих Георгія Побідносця.

Митрополит Макарій пояснив свою відсутність у Константинополі через непокору колишнього Патріарха УПЦ КП, а сьогодні Митрополита ПЦУ Філарета, який не бажає прийняти визаний Вселенською Патріархією митрополичий устрій Православної Церкви в Україні. Саме небажання зняти патріярший куколь і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня у Константинополі,

– йдеться у повідомленні.

Через це, митрополит Макарій відмовився від пропозиції мера Львова Андрія Садового, який напередодні хотів надати йому та митрополиту Філарету звання "почесного громадяна Львова". Очільник колишньої Української автокефальної церкви пояснив, що не прийме це звання разом із Філаретом через "непокору" останнього Вселенському патріархату.

Водночас Садовий написав у своєму Facebook, що його ініціатива залишається в силі.

"Сьогодні отримав таку заяву владики Макарія. Дуже прикро, що такі речі відбуваються серед вищого духовенства. Моя ініціатива все ж залишається в силі", – зазначив мер Львова.

Нагадаємо, раніше патріарх Української церкви Філарет заявив, що предстоятелем ПЦУ є митрополит Київський і всієї України Епіфаній, проте він сам залишається патріархом.

Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео