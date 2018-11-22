Чому фінтить ВККС і чи можливо сформувати ідеальний суд

Про перипетії змагань кандидатів на крісла у найважливіших судах країни, Верховному та Вищому антикорупційному, у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів гість студії – член Громадської ради доброчесності та адвокат Віталій Тетич.

– Те, що я побачив зсередини на конкурсі (кандидатів до Верховного суду та Вищого антикорупційного суду – 24 канал) – викликало серйозні запитання.

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– Рекомендації щодо тестових питань надало USAID (Агентство США з міжнародного розвитку – 24 канал). Зокрема, там зазначалося, що практичні питання потрібно переорієнтувати зі встановлення рівня знання законодавства на вміння їх застосовувати.

Адже фактично більшість наявних питань – надто прості для судді Верховного суду. Орієнтовані на рівень помічника судді щонайбільше. Буквальне цитування закону – це не потреба Верховного суду.

– Цікавий момент, що ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів – 24 канал) змінила свою тактику і зробила фінт із завченням правильних відповідей, а отже заклали для своїх фаворитів хороші позиції для старту.

– Результати судді чи кандидата на посаду судді – це не бали від ВККС, а оцінка якості виконання роботи. Жоден конкурс, на моє переконання, не може сформувати ідеальний суд.

– У судді ВС величезні спокуси. Велика зарплала не аргумент, порівняно з сумою, яку можна "заробити" на одній господарській справі.

Більше – дивіться у програмі.