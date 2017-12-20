Чому гарячий шоколад потрібно пити взимку

Гарячий шоколад не тільки чудово зігріє взимку, а й піднімає настрій та позитивно впливає на ваше здоров'я та самопочуття. Чим не причина випити чашку гарячого шоколаду прямо зараз?

Користь гарячого шоколаду

Гарячий шоколад містить солі калію і кальцію, які дуже корисні для шкіри і кісток. Якщо додати в такий напій молоко, то солі будуть швидше засвоюватися.

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Також цей напій містить багато магнію і заліза, завдяки ним наш організм "заряджається" енергією і силою. Тож можете спокійно його пити замість ранкової кави.

Є в гарячому шоколаді і антиоксиданти – в ньому їх вдвічі більше, ніж в червоному вині. А ще в гарячому шоколаді міститься менше цукру, ніж в твердому. Тож фігурі він принесе значно менше шкоди.

Чому корисно пити гарячий шоколад

Гарячий шоколад містить триптофан і фенілетиламін, завдяки яким виробляється "гормон щастя" – ендорфін. До того ж, магній в складі шоколаду допомагає побороти стрес і нормалізувати емоційний стан.