14:53
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому гарячий шоколад потрібно пити взимку

13:51, сьогодні 535 Читать новость на русском
Користь гарячого шоколаду
Користь гарячого шоколаду / unsplash

Гарячий шоколад не тільки чудово зігріє взимку, а й піднімає настрій та позитивно впливає на ваше здоров'я та самопочуття. Чим не причина випити чашку гарячого шоколаду прямо зараз?

Користь гарячого шоколаду

Гарячий шоколад містить солі калію і кальцію, які дуже корисні для шкіри і кісток. Якщо додати в такий напій молоко, то солі будуть швидше засвоюватися.

Читайте також: Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують

Також цей напій містить багато магнію і заліза, завдяки ним наш організм "заряджається" енергією і силою. Тож можете спокійно його пити замість ранкової кави.

Є в гарячому шоколаді і антиоксиданти – в ньому їх вдвічі більше, ніж в червоному вині. А ще в гарячому шоколаді міститься менше цукру, ніж в твердому. Тож фігурі він принесе значно менше шкоди.

Чому корисно пити гарячий шоколад

Гарячий шоколад містить триптофан і фенілетиламін, завдяки яким виробляється "гормон щастя" – ендорфін. До того ж, магній в складі шоколаду допомагає побороти стрес і нормалізувати емоційний стан.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Поради
Джерело: Edinstvennaya
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ
сьогодні, 14:36 Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ "Південне" на "чорну діру" космічної галузі
Блог Медіа 717
Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
сьогодні, 13:01 Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
Олена Булан 953
Чому зима для українців буде трагічною та кривавою
сьогодні, 12:01 Чому зима для українців буде трагічною та кривавою
Олексій Чибісов 4757
День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
сьогодні, 10:01 День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
Євгенія Мазур 855
Бізнес-освіта для ветеранів АТО: західний досвід
сьогодні, 08:43 Бізнес-освіта для ветеранів АТО: західний досвід
Олексій Ліпіріді 457
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук