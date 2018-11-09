Чому гіпертонікам потрібно їсти вівсянку
Такий недорогий продукт харчування як вівсяна каша чудово захищає організм від підвищеного тиску.
Підвищений артеріальний тиск робить людину вразливою до захворювань серця і інсультів, передає "Країна здоров'я".
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Знизити ризик розвитку підвищеного тиску допомагають: схуднення, фізичні навантаження, скорочення солі в раціоні і здоровий сон. А тепер науковці довели ще й користь вівсянки для гіпертоніків.
Вчені провели дослідження, у якому добровольці вживали по дві порції вівсянки 60 грамів щодня. У 75% учасників через 6 тижнів артеріальний тиск знизився.
У більшості він впав на 5 мм ртутного стовпчика, а у деяких – навіть на 15. Окрім того, це доступний і недорогий продукт. Фахівці рекомендують привчити себе до вівсянки у молодому віці, оскільки гіпертонія стрімко молодшає.
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