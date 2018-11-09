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      Чому гіпертонікам потрібно їсти вівсянку

      158 Читать новость на русском
      Чому гіпертонікам потрібно їсти вівсянку
      Чому гіпертонікам потрібно їсти вівсянку / 4mama.ua

      Такий недорогий продукт харчування як вівсяна каша чудово захищає організм від підвищеного тиску.

      Підвищений артеріальний тиск робить людину вразливою до захворювань серця і інсультів, передає "Країна здоров'я".

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      Знизити ризик розвитку підвищеного тиску допомагають: схуднення, фізичні навантаження, скорочення солі в раціоні і здоровий сон. А тепер науковці довели ще й користь вівсянки для гіпертоніків.

      Вчені провели дослідження, у якому добровольці вживали по дві порції вівсянки 60 грамів щодня. У 75% учасників через 6 тижнів артеріальний тиск знизився.

      У більшості він впав на 5 мм ртутного стовпчика, а у деяких – навіть на 15. Окрім того, це доступний і недорогий продукт. Фахівці рекомендують привчити себе до вівсянки у молодому віці, оскільки гіпертонія стрімко молодшає. 

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      Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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