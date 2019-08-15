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      Чому ГПУ не брала участь у затриманні Гримчака: пояснення експерта

      710 Читать новость на русском
      Юрій Гримчак
      Юрій Гримчак / ua-news.liga.net

      Спільними зусиллями працівників НАБУ та підрозділу СБУ 14 серпня вдалося затримати заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Відомо, що він та особа, яку правоохоронці називають помічником, брали хабар у розмірі 480 тисяч доларів.

      Відомо, що з 2002 по 2005 роки Юрій Гримчак був призначений помічником Юрія Луценка. Однак Генпрокуратура, яку власне й очолює Луценко не брала участі у цій операції. Чи збіг це? 

      Про те, як починав свою кар'єру Гримчак та з якими скандалами він пов'язаний – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Як пояснив кандидат політичних наук Андрій Багінський у прямому ефірі 24 каналу, ймовірно, працівникам ГПУ навмисно не повідомили про затримання Гримчака, аби ніхто не зміг його попередити про спецоперацію.

      Я не виключаю цей фактор. Говорячи про наших чиновників, треба враховувати їх неформальні зв'язки,
      – наголосив Багінський.

      Він підкреслив, що склад групи, що здійснювали затримання, був не випадковим. Також він додав, що наразі СБУ фактично керує ставленик нового Офісу Президента, тому можна дійти висновку, що відбуваються ті "посадки", які обіцяв Зеленський.

      Фоторепортаж з затримання Гримчака та його "помічника" – дивіться тут.

      Що відомо про затримання Юрія Гримчака

      Юрія Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів. Пізніше правоохоронці провели обшуки у його будинку. Його поплічником виявився Ігор Овдієнко, у машині якого і знайшли 480 тисяч доларів. Чоловіка затримали на проспекті Перемоги, поблизу метро "Нивки".

      У НАБУ зазначили, що затримали держслужбовців за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      Все, що відомо про корупційну схему та роль у ній Гримчака – читайте тут.

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Андрієм Багінським

       

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      Теги: Новини України Затримання Юрія Гримчака Новини Києва Юрій Гримчак НАБУ СБУ ГПУ Корупція Долар Скандал
      Джерело: 24 канал
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