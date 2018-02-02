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Чому ГПУ не знайшла доказів причетності Бойка до скандальних схем з вишками

21:23, сьогодні 21

За словами Юрія Луценка, Генпрокуратура не знайшла достатньо доказів для підтвердження участі у корупційній схемі Юрія Бойка, міністра палива та енергетики часів Януковича, а тепер народного депутата Опоблоку. Відтак, підстав для арешту нардепа – недостатньо.

Історія з вишками бойка почалась ще 2011, коли Чорноморнафтогаз, через ряд офшорних посередників, за 400 мільйонів доларів купив дві газодобувні вишки. Першим корупцію в цій історії тоді запідозрив головний редактор сайту "Наші Гроші" Олекса Шалайський. Міністром енергетики в ті часи був Юрій Бойко.

На думку розслідувача, провернути таку оборудку без участі міністра було не можливо. Тому справу й назвали однойменно – "Вишки Бойка". Та схема була на стільки заплутаною і складною, що достеменно з’ясувати всіх учасників схеми було неможливо.

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Першим, хто міг дати ті самі цінні покази був затриманий керівник Чорноморнафтогазу Олександр Кацуба. Та хоч він і підписував документи, провину прокуратура так і не довела. Після гучних заяв і нульової діяльності ГПУ, резонансна справа почала припадати пилом, а ж поки "АльДжаЗіра" не опублікували секретне рішення Краматорського суду у справі конфіскації грошей Януковича.

Там і знову згадали про вишки Бойка. Тільки тепер, поруч із газовими вишками фігурував ще й український "ВернумБанк", який тісно пов’язують із втікачем Арбузовим. ГПУ не довго думаючи взялось за цю організацію. Навіть оголосили підозри керівникам банку. Та суд не повірив доводам ГПУ і всіх відпустив додому. Те, що вину скинули на "ВернумБанк" схоже на відволікання уваги.

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Експерти кажуть, цю справу скоріш за все тягнутимуть до президентських виборів. Бо навіть провести процедуру оцінки вартості вишок, прокурори не зможуть. Конструкції, ще в 2014-му році вкрали росіяни і віддавати не збираються. А причетність нового фігуранта – це інструмент, щоб в чергове нагадати, що ГПУ все ж працює.

Більше – дивіться в сюжеті.

Автор: Ігор Токар
Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Юрій Луценко ГПУ Юрій Бойко
Джерело: 24 Канал
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