Чому гривня міцніє, а ціни не падають

При зміцненні гривні ціни на товари не падають через інерційність, низьку конкуренцію, а також підвищення зарплат українців, пояснили у Нацбанку України.

В НБУ назвали причини, чому при зростанні гривні не падають ціни: Дізнайтеся, яким буде курс гривні у наступні роки частково – інерційність у встановленні цін,

частково – низька конкуренція на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості,

частково – вплив інших факторів, які, як і курс, впливають на собівартість продукції, зокрема підвищення зарплат, що вже тривалий час спостерігається в Україні,

Частково – вплив з боку збільшення попиту внаслідок зростання доходів українців. Додамо, що 1 жовтня на готівковому ринку долар купували за 24 гривні 45 копійок, а євро – за 26 гривень 52 копійки.