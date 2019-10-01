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      Чому гривня міцніє, а ціни не падають

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      Попри зміцнення гривні, в Україні не падають ціни
      Попри зміцнення гривні, в Україні не падають ціни / goloskarpat.info

      При зміцненні гривні ціни на товари не падають через інерційність, низьку конкуренцію, а також підвищення зарплат українців, пояснили у Нацбанку України.

      В НБУ назвали причини, чому при зростанні гривні не падають ціни:

      Дізнайтеся, яким буде курс гривні у наступні роки

      • частково – інерційність у встановленні цін,
      • частково – низька конкуренція на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості,
      • частково – вплив інших факторів, які, як і курс, впливають на собівартість продукції, зокрема підвищення зарплат, що вже тривалий час спостерігається в Україні,
      • Частково – вплив з боку збільшення попиту внаслідок зростання доходів українців.

      Додамо, що 1 жовтня на готівковому ринку долар купували за 24 гривні 45 копійок, а євро – за 26 гривень 52 копійки.

       

      blog_ava
      Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      1 жовтня
      11669
      Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Ціни Гроші НБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
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