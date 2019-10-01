Чому гривня міцніє, а ціни не падають
При зміцненні гривні ціни на товари не падають через інерційність, низьку конкуренцію, а також підвищення зарплат українців, пояснили у Нацбанку України.
В НБУ назвали причини, чому при зростанні гривні не падають ціни:
Дізнайтеся, яким буде курс гривні у наступні роки
- частково – інерційність у встановленні цін,
- частково – низька конкуренція на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості,
- частково – вплив інших факторів, які, як і курс, впливають на собівартість продукції, зокрема підвищення зарплат, що вже тривалий час спостерігається в Україні,
- Частково – вплив з боку збільшення попиту внаслідок зростання доходів українців.
Додамо, що 1 жовтня на готівковому ринку долар купували за 24 гривні 45 копійок, а євро – за 26 гривень 52 копійки.
Джерело: 24 канал
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