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      Чому гривня падає та в якій же валюті тримати заощадження: пояснення фахівця

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      Курс гривні впав: ймовірна причина
      Курс гривні впав: ймовірна причина / Ілюстративне фото

      Падіння курсу гривні спричинила закупівля великими іноземними банками – ймовірно, для іноземних компаній-нерезидентів – ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

      Таку думку 24 каналу висловив Станіслав Лисянський, начальник управління інвестиційно-торгового бізнесу "БАНК АЛЬЯНС".

      Нагадаємо: Чому відбувалося зміцнення гривні у вересні – пояснення Фурси

      Коливання курсу гривні

      Причинно-наслідкову схему коливання курсу гривні щодо світових валют можна приблизно окреслити так:

      1. Уряд випустив ОВДП, інвестори з-за кордону почали їх активно закуповувати.
         
      2. Компанії-імпортери очікували осіннього зростання курсу долара (традиційного щороку) і вирахували мінімальну ціну долара за 2019 рік.
         
      3. Експортери натомість вирішили не поспішати продавати валюту, очікуючи на повернення курсу до рівня 25 гривень за долар чи й вище.
         
      4. Склалася ситуація, коли попит значно перевищує пропозицію – це й спровокувало зростання ціни валюти.
         
      5. На ці перипетії на МВР (міжбанківському валютному ринку) зреагував ринок готівкової валюти.

      У якій же валюті тримати заощадження?

      "Диверсифікація (подрібнення – 24 канал) ризиків – основа інвестування", – каже Лисянський.

      ► Це означає, що найкращий варіант – мати пропорційні вклади в національній валюті та в іноземній

      "Так, це зменшить ваш потенційний дохід, але при цьому захистить від валютних ризиків", – наголосив експерт

      Курс
      Курс гривні / Інфографіка 24 канал

      Читайте також: Як не втратити гроші через коливання курсу: поради фінансового консультанта

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Гроші
      Джерело: 24 канал
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