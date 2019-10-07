Чому гривня падає та в якій же валюті тримати заощадження: пояснення фахівця

Падіння курсу гривні спричинила закупівля великими іноземними банками – ймовірно, для іноземних компаній-нерезидентів – ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

Таку думку 24 каналу висловив Станіслав Лисянський, начальник управління інвестиційно-торгового бізнесу "БАНК АЛЬЯНС".

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Коливання курсу гривні

Причинно-наслідкову схему коливання курсу гривні щодо світових валют можна приблизно окреслити так:

Уряд випустив ОВДП, інвестори з-за кордону почали їх активно закуповувати.

Компанії-імпортери очікували осіннього зростання курсу долара (традиційного щороку) і вирахували мінімальну ціну долара за 2019 рік.

Експортери натомість вирішили не поспішати продавати валюту, очікуючи на повернення курсу до рівня 25 гривень за долар чи й вище.

Склалася ситуація, коли попит значно перевищує пропозицію – це й спровокувало зростання ціни валюти.

На ці перипетії на МВР (міжбанківському валютному ринку) зреагував ринок готівкової валюти.

У якій же валюті тримати заощадження?

"Диверсифікація (подрібнення – 24 канал) ризиків – основа інвестування", – каже Лисянський.

► Це означає, що найкращий варіант – мати пропорційні вклади в національній валюті та в іноземній

"Так, це зменшить ваш потенційний дохід, але при цьому захистить від валютних ризиків", – наголосив експерт



Курс гривні / Інфографіка 24 канал

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