Чому гривня зміцнюється: пояснення МВФ

Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У МФВ пояснюють зміцнення гривні відносно іноземних валют сприятливими умовами на міжнародних товарних та фінансових ринках.

Представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю "Еспресо" розповів, що зміцненню гривні також сприяли перекази українських заробітчан.

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Важко визначити головний фактор, який до цього призвів. Так, має місце продовження достатньо суттєвого припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном,

– наголосив Люнгман.

Скільки грошей перерахували заробітчани у 2018-2019 роках?У звітах за минулий рік Нацбанк вказував, що українські заробітчани перерахували на Батьківщину майже 11 мільярдів доларів США. За нинішнім курсом ця сума перевищила 264 мільярди гривень, що становить близько чверті державного бюджету на наступний рік.



Натомість Світовий банк стверджував, що у 2018 році в Україну перерахували рекордні 14 мільярдів доларів.

Він додав, що ціни на традиційні товари українського експорту високі, водночас, як ціни українського імпорту, – на той же газ, – зменшились.

Представник МВФ зауважив, що останні 2 роки українські аграрії збирають рекордний за обсягами врожай зернових, надходження від експорту якого збільшують пропозицію валюти в країні, зменшуючи її курс.

І так, уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери,

– додав він.

Експерт вважає, що зміцнення гривні позитивно впливає на споживачів, для яких дешевшають імпортні товари. Разом з цим, від цього явища страждають експортери, для яких падає виручка.

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Як пояснюють зміцнення гривні у Нацбанку

Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

Зміцнення пояснюють так:

зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високим врожаєм зернових;

низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

Важливо! За версією Bloomberg у 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Таким чином гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.

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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу