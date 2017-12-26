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Чому гурт "Гриби" розпався: назвали причину

14:17, сьогодні 4557 Читать новость на русском
Чому гурт
Чому гурт "Гриби" розпався / Фото з Instagram

Популярний український гурт "Гриби" заявили про свій розпад в серпні, 2017 року. Прощальний тур гурту також був скасований.

Прощальний концерт гурту "Гриби" відбудеться 31 грудня, після чого вони назавжди підуть зі сцени. За інформацію українських ЗМІ, гурт розпався через те, що ідеолог і соліст гурту Юрій Бардаш тепер займеться розкручуванням свого нового проекту "Бамбінтон". Кліп цього гурту "Зая" вже зібрав на YouTube майже 9 мільйонів переглядів.

Читайте також: Група "Гриби" скасувала всі концерти

"Бамбінтон" – це дует з Києва. Проект створений екс-артисткою лейбла Kruzheva Настею і репером, відомим як Женя М'яч. Назва гурту походить від італійських слів "бамбино" і "бамбіна", які переводяться як "хлопчик" і "дівчинка". Свою першу відеороботу "Зая" музиканти називають "просто пародією на класний кліп".

Бамбінтон – Зая: дивитися відео

Кліп гурту "Гриби" на пісню "Тане лід" серед всіх відеороликів вітчизняних артистів виявився на YouTube найпопулярнішим, набравши 146,5 мільйона переглядів. І це при тому, що група з'явилася всього лише навесні 2016 року.

Грибы – Тает Лед: дивитися відео

Теги: LifeStyle Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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