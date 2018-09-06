Чому гурт The Gitas відмовляється від популярності: неочікувана заява

Американсько-український гранж-рок-гурт The Gitas розповів, що відмовляється від контрактів світових лейблів тому, що вони пропонують обурливі рабські умови.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas і Димна Суміш

Ми відмовляємось від всіх контрактів, які нам пропонують навіть дуже великі лейбли на кшталт Universal чи Sonny Music... Тому що вони пропонують невигідні рабські умови! Можна стати популярним вже, але ти не отримуватимеш грошей із того,

– сказав фронтмен гурту Сашко Чемеров.

Також він обурюється тим, що світові лейбли хочуть "забрати" собі не лише ім'я групи, а й його власне ім'я.



"Хочуть "забрати" не лише ім'я гурту, а й моє ім'я!"

"Якщо робитимеш щось окремо – маєш віддавати їм 50% заробітку як мінімум. До того ж, контракти тривалістю від 7 до 11 років. Найголовніший час для групи вони хочуть забрати собі. На це нереально згодитись", – прокоментував музикант.

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Хто такі The Gitas?Українсько-американський гранж-рок-гурт, який заснував український музикант і продюсер, колишній фронтмен культової української групи "Димна Суміш" Сашко Чемеров у 2014-му році в Лос-Анджелесі.

Гурт випустив два альбоми "Beverly Kills"(2017) та "Garland"(2015) і працює над третім.

У 2019-му The Gitas вирушить у світовий тур Аргентиною, Бразилією, Мексикою, Німеччиною, Польщею та Україною.