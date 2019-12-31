Чому "ґвалтівник" Іванісов досі є нардепом: п'ять гучних обіцянок Зеленського

Проєкт "Після всього" дослідив п’ять гучних обіцянок Володимира Зеленського на посаді президента України. Проте вони не зачіпали його передвиборчих заяв, як, наприклад, обіцянок закінчити війну чи пересаджати корупціонерів навесні. Їх цікавили резонансні розпорядження, які Зеленський давав підлеглим вже на посаді глави держави, і власне, як вони були виконані і чи були виконані взагалі.

Справа депутата Іванісова

Президенту Зеленському довелося також розбиратися зі звинуваченнями свого оточення у тяжкому криміналі.Чим закінчилася історія зі звинуваченням у зґвалтуванні депутата Романа. Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна.

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Вона повідомила, що повноваження на проведення перевірок мають правоохоронні органи, а в партії можуть проводити тільки внутрішню перевірку й приймати рішення за її результатом.

"Наскільки мені відомо, то пан Іванісов був виключений з партії "Слуга народу". Він не є вже членом нашої фракції, але продовжує бути народним депутатом. Я не можу сказати, що я його весь цей час бачила в парламенті. Мені не відомо чи він відвідує, але я не можу пригадати, коли його востаннє після публічності цієї ситуації бачила в парламенті", – повідомила Бардіна.



Роман Іванісов

Вона додала, що не можна вплинути на виключення пана Іванісова зі статусу народного депутата, оскільки він обраний за мажоритарною системою й може тільки особисто приймати чи не приймати відповідне рішення.

Скандал навколо Іванісова: головне

До Ради IX скликання Іванісов пройшов по мажоритарному окрузі у Рівненській області від "Слуги народу".

В Раді він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.

У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування.

Прокурор Рябошапка заявив, що судимість Іванісова погашена, тому він має право бути народним депутатом.

Згодом пресслужба ГПУ заявила, що перевірка підтвердження погашеної судимості Іванісова ще триває.

Зрештою Іванісова виключили з пропрезидентської партії саме через скандал, що набув значного розголосу.

Пожежі в Одесі

Крім скандалів серед можновладців, ц 2019 році в Україні вистачало і трагедій. Зокрема, в Одесі, двічі ставалися жахливі пожежі. В серпні місяці в готелі "Токіо-Стар" через пожежу загинуло дев’ять людей. Але, в грудні трагедія повторилася й забрала ще більше життів.

Через вогонь в одному з одеських коледжів загинуло шістнадцятеро людей. Жахливі одеські пожежі з багатьма загиблими стали вже страшною системою. За кілька років до цього, згорів один з корпусів дитячого табору "Вікторія", де загинуло троє дівчат. Відтак, президент Зеленський дав розпорядження зробити все, щоб ці пожежі припинилися.



Пожежа в Одеському коледжі

Чи змінилося щось після вказівки президента навести лад в Одесі чи стало там безпечніше розповів громадський активіст Владислав Балинський. Він повідомив що в першу чергу хотілося б бачити розслідування та його результати по цих трагічних пожежах, які трапилися за ці два роки.

При цьому, починаючи з трагічної пожежі в таборі "Вікторія" і закінчуючи останньою пожежею, ми намагаємося відстежувати дії слідчих органів та судові засідання. Поки є дуже багато питань, як по трагедії "Вікторія", так і по "Токіо стар", і зараз по трагедії на Троїцькій, – заявив Балинський.

Він додав, що не бачить якихось заходів або законотворчих ініціатив, які, на його думку, також необхідні, щоб виправити ситуацію з протипожежною безпекою. Також немає заходів, які були б спрямовані на навчання дітей та вчителів, що є також важливою складовою.

Зеленський та Філатов

Остання історія про те, як президент Зеленський та мер Дніпра Борис Філатов побилися об заклад. Йшлося про ремонт мосту через Дніпро, який тривав уже кілька років. Тоді Зеленський поставив умову Філатову, або забезпечити ремонт мосту до дня міста, або піти у відставку.

Чим закінчилося парі між Зеленським та Філатовим пояснив громадський активіст та блогер з Дніпра В’ячеслав Поєзднік. Він заявив, комісія таки була, але на цьому ще у вересні все зупинилося.



Борис Філатов та Володимир Зеленський

"Більше робили міст зверху: змінювали весь асфальт, робили там якісь шви. А знизу його підмалювали, підлатали грубо кажучи фарбою та шпаклівкою. На цьому й закінчили. Навіть, після цього ремонту і сам президент, коли під міс спускався, і активісти знімали відео, видно голу арматуру й все решта. Його навіть не на всю протяжність знизу підмалювали", – розповів В’ячеслав Поєзднік.

Хабар "слуг народу"

Скандал довкола ймовірної корупції у "Слузі народу" викликав неабиякий резонанс у суспільстві. Одинадцятьох нардепів з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря від депутата групи "За майбутнє" Антона Яценка. Аби перевірити, чи дійсно нардепи брали хабар, Зеленський спробував відправити їх на перевірку поліграфом.

Як сказала нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у прямому ефірі програми "Після всього" на 24 каналі, цей випадок є другим, після законів 16 січня, коли нардепів намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за колективне голосування.



Ольга Василевська-Смаглюк

Вона підкреслила, що корупція могла бути серед її колег. Нардепка утрималася від голосування, адже напередодні вирішили, що окрім майданчиків оцінників прибрати ще й інші прокладки. Раніше вона заявила, що не голосувала за законопроєкт, бо не визначилася зі своєю позицією щодо нього та додала, що жодних домовленостей не було.

Якби мені було відомо, чи я стала свідком того, що хтось комусь пропонував якісь гроші, то я за законом мала б повідомити про це НАБУ. Мені про це нічого не відомо, але мені здається, що це могло мати місце. Однак конкретними фактами я не володію,

– пояснила Ольга Василевська-Смаглюк.

Про який законопроєкт йдеться?На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.



Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують приблизно 1 мільйон гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Вона додала, що слідчі дії у цій справі проводяться і її часто викликають на допит до НАБУ. Однак найцікавіше, що у фракції й досі не знають, хто звернувся до Зеленського з інформацією про можливу корупцію.

Звільнення митників

Станом на зараз всі чотири митники, яких Володимир Зеленський у липні 2019 попросив написати заяву на звільнення, більше не працюють у Державній митній службі. Один із них написав заяву за власним бажанням, двоє отримали негативні оцінки під час щорічного оцінювання і ще один очільник митниці залишився у нефункціонуючому напрямку ДФС, відповідно процес звільнення ще триває.

Крім того, понад 500 митників наразі знаходяться на різних стадіях процесу звільнення. Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив керівник Державної митної служби Максим Нефьодов.



Максим Нефьодов

Максим Нефьодов відзначив, що він разом із Олександром Стародубцевим (голова Національного агентства України з питань державної служби – 24 канал) розробили зміни до законодавства, які передбачають зміну процедури звільнення.

Це потрібно, аби не перетворювати звільнення кожного одіозного митника в цілу спецоперацію із залученням купи людей, проведенням оцінювання, характеристиками та юридичними позовами,

– пояснив Нефьодов.

За словами Нефьодова, на сайтах вже не існуючих митних структур може зберігатися інформація про те, що старі очільники митниць, яких постановив звільнити Зеленський у липні, все ще обіймають свої посади. Однак станом на зараз Державна митна служба має нові сайти, нові акаунти в соцмережах із актуальним керівним апаратом.

Про звільнення яких чиновників йде мова?6 липня під час робочої наради з працівниками Державної митної служби в Ужгороді президент заслухав доповіді керівників та виконувачів обов'язки обласних митниць – Чернівецької, Волинської та Львівської – про боротьбу з контрабандою. Однак Зеленський визнав доповіді незадовільними і порушив питання про звільнення голів цих митниць, а також Закарпатської, голова якої не був присутнім на нараді.



Президент постановив звільнити:

►Кривіцького Віктора Броніславовича, начальника Волинської митниці ДФС з 15 грудня 2016 року.

►Салагору Миколу Михайловича, начальника Чернівецької митниці ДФС з 22 жовтня 2014 року.

►Балуєва Станіслава Сергійовича, начальника Закарпатської митниці ДФС з 18 липня 2018 року.

►Прокіпчука Левка Ігоровича, начальника Львівської митниці ДФС з 18 вересня 2015 року.