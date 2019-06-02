Чому Харків "поклав на лопатки" маршала Жукова: пояснення В'ятровича

Поки у Харкові місцева влада й надалі намагатиметься здійснювати спроби реваншу та зазіхати на офіційну декомунізацію, реакція населення буде беззаперечною. Воно, зокрема, проводитиме декомунізацію стихійну.

2 червня у Харкові відбувся з'їзд партії "Довіряй справам", лідерами якої є скандально відомі міський голова Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов.

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Захід супроводжувався акціями протесту, оскільки на переконання організаторів, з'їзд є "спробою реваншу колишніх членів "Партії регіонів". Крім того, протестувальники не лише влаштовували сутички з поліції, а й знесли пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Свою думку щодо події висловив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Зокрема, він підкреслив, що Харків "поклав на лопатки" маршала Жукова.

Спроби реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі,

– пояснив історик.

Зауважимо, що раніше у Харкові був проспект, названий на честь Жукова, однак у рамках декомунізації його перейменували на проспект Петра Григоренка. Щоправда, 8 травня Кернес звернувся до городян з проханням підтримати електронні петиції про повернення проспекту імені Жукова.

Хто такий Маршал СРСР Георгій Жуков? Це радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу, кавалер двох орденів "Перемога". З червня 1940 року по січень 1941 року командував військами Київського особливого військового округу (КОВО). З 1 лютого 1941 року до 29 липня 1941 року займав посаду Начальника Генерального штабу. Саме під його керівництвом розроблялись плани на випадок війни з Німеччиною.



Крім того, на посаді заступника головнокомандувача і представника Ставки Жуков брав участь в підготовці Сталінградської битви. Втім, всупереч поширеній думці, він не здійснював оперативного командування цією операцією, оскільки в цей час командував радянським наступом на Західному напрямку в районі міста Ржев.



На заключному етапі війни 1-й Білоруський фронт під командуванням маршала Жукова спільно з 1-м Українським під командуванням Конєва провів Вісло-Одерську операцію, яка стала однією з найуспішніших військових операцій "Червоної армії" у Другій світовій війні. В результаті Вісло-Одерської операції радянські війська визволили Варшаву (17 січня 1945) та розгромили німецьку групу армій "А".