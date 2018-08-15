Чому хочеться з’їсти шкідливі продукти

Якщо раптово вам захотілося з’їсти шкідливий продукт, то це може свідчити про брак мікроелементу в організмі.

Можна не піддаватися спокусі, а з’їсти щось корисніше, пише Cosmo.

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Раптово захотілося шоколаду – в організмі бракує магнію. Поповнити цей запас можуть продукти, які містять цей мікроелемент – горіхи, насіння, фрукти, стручкові і бобові.



Шоколад

Якщо людині кортить з’їсти хлібу, то це може бути ознакою дефіциту азоту. Останній міститься у продуктах з високим вмістом білка (риба, м'ясо, горіхи).

Бажання з’їсти жирну їжу свідчить про нестачу кальцію. Не варто одразу купувати смажене м'ясо чи смажену картоплю. Для внормування рівня кальцію можна з’їсти броколі, стручкові і бобові, сир, кунжут.



Смажена картопля

Про дефіцит глюкози свідчить те, що людина хоче їсти солодощі. Замість шкідливих солодощів можна з’їсти меду, солодкі овочі, ягоди та фрукти.

Якщо людині хочеться копчених продуктів, то це може бути дефіцит холестерину в організмі. Скуштуйте авокадо, червону рибу, горіхи, оливки.



Копчена скумбрія

Про дефіцит вітаміну С свідчить бажання з’їсти щось кисле. Можна з’їсти лимони, журавлину, ківі, полуницю, шипшину, брюссельську капусту.