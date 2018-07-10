Чому Хорватія вибачилася за слова Віди і Вукоєвіча "Слава Україні!"

Після того, як було опубліковано відео з двома колишніми гравцями київського "Динамо" хорватами Домагоєм Відою та Огнєном Вукоєвічем, де вони присвятили перемогу українцям, і вигукнули "Слава Україні!", розгорівся справжній політичний скандал.

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Сталося це після перемоги хорватів над росіянами у чвертьфіналі Чемпіонату світу. І якби такі заяви пролунали після іншого матчу, мало хто б на це звернув увагу. Але це була Росія – країна, яка захопила Крим та розпочала війну на Донбасі, яка незаконно утримує українців у своїх катівнях. І саме росіяни підняли бучу, звинувативши хорватів (Віда – гравець національної збірної, Вукоєвіч – член тренерського штабу) мало не у розпалюванні національної ворожнечі. Вони ж і поскаржилися в ФІФА, яка розбирала цю справу. Домагоя Віду вирішили не дискваліфіковувати, а от Огнєну Вукоєвічу, який входив до тренерського штабу збірної Хорватії пощастило менше – його усунули з посади. Тамтешня федерація навіть перепросила росіян за цей інцидент.

Та у ФІФА вирішили на цьому не зупинятися, і за "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет організації оштрафував Вукоєвіча на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США). Могли б дати й більший штраф, але врахували вибачення від Вукоєвіча на сайті Федерації футболу Хорватії.

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І от щодо самого вибачення. Не варто думати, що Віда та Вукоєвіч вирішили забрати свої слова назад. Просто вони, як і футбольні чиновники розуміють, на які ризики наштовхнулися. Перша за все – це безпека хорватських уболівальників, які перебувають у Росії. збірній Хорватії грати ще два матчі і їхні фанати до 15 липня перебуватимуть там. Що з ним можуть зробити росіяни найкраще продемонструє це відео. Це Франція у 2016 році, коли там відбувався Чемпіонат Європи. І чим найбільше запам'яталися російські уболівальники. А тепер представте, що вони можуть зробити у своїй країні.

Бійка російських та англійських фанатів у Франції

А це вже Іспанії. Фанати московського "Спартака" перед матчем з "Атлетіком". Там було лише 200 росіян. Закінчилося все смертю поліцейського.

Бійка фанатів "Спартака" та "Атлетіка" перед матчем в Іспанії 2018 року

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Це все відбувалося закордоном. Слід пояснювати, що вони можуть зробити вдома? Відверто – кожен фанат збірної Хорватії перебуває під загрозою. І цього не можна не враховувати. Відтак вибачення – це намагання уникнути бійок, каліцтв та смертей хорватів.

А щодо ФІФА. Хорватська федерація розуміє, що "тягатися" з ними – марна справа, особливо коли мова заходить про гроші. Коли з однієї сторони Росія з "Газпромом", який за три роки спонсорського контракту з Лігою Чемпіонів заплатить понад 210 мільйонів євро, а з іншого – Хорватія, яка не має таких фінансових можливостей, організація з лозунгом "футбол поза політикою" стає на бік грошей. Та й зайвий раз ризикувати, коли твоя збірна за два кроки до чемпіонства, у Хорватії теж не мають наміру. Бо "вбити" збірну для чиновників ФІФА – не така вже й неймовірна річ...