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      Чому храми повністю не закривають на карантин: думка журналіста

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      Чому церкви не закривають на карантин / archangel.kiev.ua

      Попри те, що по всій Україні зараз ввели карантин, деякі церкви продовжують вести богослужіння і не закриваються. Про те, чому церковники не відмовляються від проведення служб, а Московський патріархат навіть закликає приходити на Великдень – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

      Увесь світ втрачає гроші через епідемію і це триватиме ще довго. Тому те, що церкви не закривають – не меркантильний інтерес. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив російський журналіст Сакен Аймурзаєв.

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      За його словами, для багатьох людей церква – це вираження своєї віри і не стосується грошових сфер.

      При всій корисливості деяких відомих церковників, церква – це не завжди про гроші. Насамперед – це стояння та мучеництво,
      – вважає Аймурзаєв.

      На його думку, усе залежить від того, хто проповідує. Журналіст зазначив, що як в українському, так і в російському православ'ї є адекватні люди, які розуміють теперішню ситуацію.

      "Питання в тому, як церква реагує. Наприклад, Українська греко-католицька церква має свої парафії по всьому світу і раніше за всіх усвідомила, що відбувається. Тому реакція глави УГКЦ Святослав Шевчука і спроби відповісти на цю трагедію – більш-менш адекватні", – сказав Аймурзаєв.


      Сакен Аймурзаєв / Фото "Радіо Свобода"

      Він додав, що Римо-католицька церква теж дослухалась до влади. А ПЦУ на користь пішов генетичний зв'язок церкви з константинопольським патріархом Варфоломієм, який відомий своїм захопленням до екології та навколишнього середовища. Тому він прийняв жорсткі заходи у своєму патріархаті.


      Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      "Там служби практично не проводять, лише щонеділі і винятково онлайн. І в цьому сенсі ПЦУ, на чолі з Епіфанієм, теж відповіла максимально адекватно", – зазначив Аймурзаєв.

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      Журналіст переконаний, що Всеукраїнська Рада Церков мала б зараз згуртуватись та разом обговорити ситуацію, виробити єдину ідею, бо їм довіряють десятки тисяч людей.

      Що каже УГКЦ та УПЦ про карантин

      • УГКЦ та УПЦ закликають залишатись вдома та дивитись богослужіння онлайн.
      • Пасхальні кошики можна освятити у своїх домівках, покропивши їх свяченою водою під час трансляції літургії.
      • УГКЦ звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя.

      Більше про обмеження у Церкві на час Великодніх свят – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України УПЦ МП Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Релігія Святослав Шевчук Православна церква України РПЦ
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