Чому храми повністю не закривають на карантин: думка журналіста

Попри те, що по всій Україні зараз ввели карантин, деякі церкви продовжують вести богослужіння і не закриваються. Про те, чому церковники не відмовляються від проведення служб, а Московський патріархат навіть закликає приходити на Великдень – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Увесь світ втрачає гроші через епідемію і це триватиме ще довго. Тому те, що церкви не закривають – не меркантильний інтерес. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив російський журналіст Сакен Аймурзаєв.

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За його словами, для багатьох людей церква – це вираження своєї віри і не стосується грошових сфер.

При всій корисливості деяких відомих церковників, церква – це не завжди про гроші. Насамперед – це стояння та мучеництво,

– вважає Аймурзаєв.

На його думку, усе залежить від того, хто проповідує. Журналіст зазначив, що як в українському, так і в російському православ'ї є адекватні люди, які розуміють теперішню ситуацію.

"Питання в тому, як церква реагує. Наприклад, Українська греко-католицька церква має свої парафії по всьому світу і раніше за всіх усвідомила, що відбувається. Тому реакція глави УГКЦ Святослав Шевчука і спроби відповісти на цю трагедію – більш-менш адекватні", – сказав Аймурзаєв.



Сакен Аймурзаєв / Фото "Радіо Свобода"

Він додав, що Римо-католицька церква теж дослухалась до влади. А ПЦУ на користь пішов генетичний зв'язок церкви з константинопольським патріархом Варфоломієм, який відомий своїм захопленням до екології та навколишнього середовища. Тому він прийняв жорсткі заходи у своєму патріархаті.



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"Там служби практично не проводять, лише щонеділі і винятково онлайн. І в цьому сенсі ПЦУ, на чолі з Епіфанієм, теж відповіла максимально адекватно", – зазначив Аймурзаєв.

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Журналіст переконаний, що Всеукраїнська Рада Церков мала б зараз згуртуватись та разом обговорити ситуацію, виробити єдину ідею, бо їм довіряють десятки тисяч людей.

Що каже УГКЦ та УПЦ про карантин

УГКЦ та УПЦ закликають залишатись вдома та дивитись богослужіння онлайн.

Пасхальні кошики можна освятити у своїх домівках, покропивши їх свяченою водою під час трансляції літургії.

УГКЦ звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя.

Більше про обмеження у Церкві на час Великодніх свят – читайте у матеріалі 24 каналу.