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Чому хрустять пальці: пояснення вчених

2255 Читать новость на русском
Чому хрустять пальці
Чому хрустять пальці / Фото з відкритих джерел

Вчені з'ясували причину хрустіння пальців. Для дослідження вони використали геометричні зображення суглобів та математичні рівняння.

Як пише Independent, над дослідженням працював вчений із Індійського інституту науки Вінет Чандран Суджа та професор із лабораторії гідродинаміки Політехнічної школи в Палезо, що у Франції Абдул Баракат.

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Вони визначили, що коли суглоби стискаються, малесеньку бульбашки газу в суглобній рідині руйнуються внаслідок зміни тиску. Саме це і призводить до хрускоту.

Таким чином вчені змогли довести теорію, яку висунули дослідники з університету Лідса ще у 1971 році.

Тоді група вчених висловила гіпотезу, що утворення крихітних газоподібних бульбашок у рідині суглобів викликає хрускіт.

Водночас Суджа та Баракат з'ясували, що насправді бульбашки з газом лише частково руйнуються, утворюючи звук хрустіння.

Аби виник звук достатньо, щоб бульбашка втратила 30-40% свого об’єму, а решту 60-70% було видно на МРТ, розповів Баракат.

Вчені додають, що їх модель недосконала, оскільки вони починали симуляції з уже наявною бульбашкою. Тому можливо, що її формування також здатне породити звукову хвилю.

Теги: LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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