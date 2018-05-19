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Чому Instagram небезпечний для дівчат – психолог провів дослідження

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Чому Instagram небезпечний для дівчат
Чому Instagram небезпечний для дівчат / tehset.ru

Дівчата, які приділяють багато уваги соцмережах, вважають, що надмірна худоба є привабливою, тож не задоволені своїм тілом і мають комплекси.

Про це заявив психолог Мартін Графф під час наукової конференції в Ноттінгемі, пише Naked Science.

Він разом з колегами з Університету Південного Уельсу провів дослідження, в якому взяло участь сотня студенток. Їх розділили на чотири групи - відповідно до часу, проведеного в соціальних мережах (Facebook, Instagram і Pinterest). В першу групу потрапили дівчата, витрачали на них менше 30 хвилин в день, далі цей показник збільшувався на півгодини. Тобто респонденти четвертої групи проводили в соцмережах понад півтори години в день.

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Учасниці мали заповнити анкети, на основі якої визначали 3 показники: ступінь згоди з образом "ідеального тіла", ступінь стурбованості тим, як інші люди сприймають їх власне тіло, і мотивація до схуднення.

Тож в результаті дослідження з’ясували, що учасниці, які проводили в соцмережах більше години в день, мали найвищі показники у всіх трьох категоріях.

"Ми продемонстрували, що часте відвідування сервісів, де люди викладають власні фотографії для порівняння з іншими, пов'язане з нездоровим ставленням до тіла і тому, які зусилля для цього необхідні", – заявив Графф.

Теги: Здоров'я Техно Соцмережі Інтернет Instagram
Джерело: 24 Канал
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