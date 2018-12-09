Чому "Інтер" вкотре потрапив у скандал і що чекає на звалища "євроблях" – топ-5 відео тижня

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Кого українці бачать очільником Єдиної помісної церкви

Перший керівник Єдиної помісної церкви – історична постать, яку оберуть до кінця грудня 2018 року. Кандидатури висуватимуть на Об'єднавчому соборі, проте вже зараз відомі імена тих, за кого можуть проголосувати. Згідно з соцопитуваннями, найчастіше згадують Філарета, якого підтримують 30% українців. Проте 90 років – це доволі поважний вік для керівника нової церковної структури. До того ж, його не підтримують прихожани Московського патріархату.

Відео про те, кого ще прагнуть бачити українці на чолі Єдиної церкви:

Стрілянина та зухвале пограбування у Києві: деталі інциденту

У четвер, 6 грудня, у Солом'янському районі Києва невідомі влаштували перестрілку біля супермаркету на вулиці Сурікова. Після інциденту його учасники втекли з місця події. 40-річного водія автомобіля Nissan Тараса поранили у праву ногу. За його словами, нападники стріляли з травматичної зброї. За інформацією від правоохоронців, невідомі в масках, які стріляли біля "МегаМаркету", пересувалися в автомобілі марки Volvo.

Відео про те, скільки грошей поцупили зловмисники та що ще було у машині:

Афера з платіжками за газ: чому суми до оплати завищені

Українцям приходять квитанції із завищеною сумою до оплати. Завищені рахунки надсилають приватні облгази, а таких в Україні більшість. 70% із них належать олігарху Дмитрові Фірташу. Наприклад, якщо за лічильником потрібно оплатити 700 гривень, то облгаз, нічого не пояснюючи, вимагає 1000. У "Нафтогазі" такі рахунки називають фіктивними. Насправді постачальники перекладають на плечі користувачів вартість газу, який був втрачений під час транспортування.

Відео про пояснення "Нафтогазу" та визнання таких платіжок незаконними:

Що буде з "євробляхами" і чому їх викидають на звалища біля кордонів

В'їхати транзитом на єврономерах в Україну тепер можна, лише сплативши при в'їзді заставу, яка майже дорівнює сумі розмитнення. Тож водії просто почали залишати свої "євробляхи" на кордонах – розграбовані, без коліс та навіть двигунів. Справжнє звалище "євроблях" виникло на кордоні з Угорщиною, а на кордоні з Польщею, на пункті пропуску Шегині-Медика, з польської сторони – переповнені паркінги, які ще тиждень тому були порожніми. Простіше тепер і перетнути кордон: це можна зробити за 20 хвилин, а якихось два тижні тому доводилось чекати годинами.

Відео про те, чому принишкли власники "євроблях":

Чим заслужив телеканал "Інтер" на ордени і "коктейлі Молотова"

6 грудня митрополит УПЦ МЦ Онуфрій нагородив керівництво та співробітників телеканалу "Інтер", який часто агітує проти самостійної української церкви та рекламує кремлівський варіант християнства, орденами за "працю на ниві духовного просвітництва". Це не релігійний канал, а один з найбільших мовників України, та щоранку там демонструють сюжети про паломників, ченців і церковні зв'язки з Росією. А щосуботи в ефір виходить 10-хвилинна програма "Слово предстоятеля", яку веде очільник Московського патріархату. За таку пропаганду Онуфрій в боргу не залишився. Одним працівникам телеканалу "Інтер" вручили Орден Нестора Літописця, іншим – медалі Князя Володимира.

Відео про те, скільки мільйонів українців щодня дивляться "Інтер" і чому будівлю "Інтера" закидали "коктейлями Молотова":