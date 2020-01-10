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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Чому Іран приховує атаку на літак МАУ: версія українського журналіста

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      Місце катастрофи літака МАУ в Ірані / Getty Images

      Заяви лідерів низки держав – США, Канади, Великої Британії, Австралії – про те, що літак МАУ під Тегераном був збитий Іраном помилково – це не результат ознайомлення з агентурними даними і не дані супутникової розвідки.

      Те, що мовиться не про агентурні дані, свідчить факт злагодженості заяв іноземних лідерів. А про те, що це не результат супутникової розвідки, свідчить відсутність публікації знімків, написав у фейсбуці журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

      Важливо: В Ірані майже повністю зачистили бульдозерами місце катастрофи літака МАУ: що там не так

      Дані про запуск 2 ракет по українському літаку поширила група країн НАТО, які є учасниками угоди про глобальну систему радіоелектронної розвідки, відому як система "Ешелон", зауважив журналіст. Система спрямована на зчитування і аналіз всієї можливої ​​інформації з усіх видів телекомунікаційних систем у всьому світі.

      "Системи спостереження і прослуховування встановлюються як на супутниках, так і за можливості на оптико-волоконних каналах зв'язку, на захищених тунелях. Аналітики обробляють терабайти даних щохвилини. І в потрібний момент це спрацьовує", – пояснив Бутусов.

      причини катастрофи літака МАУ Іран
      Головні версії причин катастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Чому Україна не зможе використати цю обставину

      Проте Україна не зможе використовувати цю обставину, переконаний журналіст. За його інформацією, "Ешелон" не хоче розкривати свої джерела: там мовчать про те, де і на якому рівні вони проникли в системи зв'язку Ірану.

      Крім того, далеко не кожну розмову можна закріпити процесуально і використати в суді.

      На думку журналіста, НАТО, ймовірно, надасть тільки витримки інформації, без деталізації. Адже хоч Україна глобально і бере участь в обміні інформацією з Альянсом, рівень доступу у країни не високий.

      До теми: Ще одна країна підтримала версію, що літак МАУ могла збити іранська ракета

      катастрофа літака МАУ в Ірані фото з місця аварії уламки літака
      Уламки літака МАУ, що розбився в Ірані / Фото Getty Images

      Хто насправді збив літак

      Бутусов написав, що літак був збитий військовими військово-політичною організацією Корпус вартових ісламської революції. Журналіст не сумнівається в тому, що вони приховуватимуть свою причетність до скоєного. При тому, що КВІР може прямо впливати на будь-які органи влади в Ірані.

      "КВІР – ударна сила у війні Ірану проти США, і вони приховуватимуть причетність КВІР, інакше замість війни командування КВІР повинне буде перед судом", – написав журналіст.

      Він зазначив, що війна зі США – один з інструментів іранської зовнішньої політики. Іран – крана, яка прагне до панування в усіх країнах Близького і Середнього Сходу, де є великі шиїтські громади.

      Відповідати за злочин ніхто не хоче, оскільки це може призвести до ганебних розглядів, виплати багатомільярдних компенсацій.

      Відповідальність за це повинна впасти на керівництво Корпусу вартових. Ніхто з генералів, звичайно, не хоче відповідати,
      – додав Бутусов.

      Крім того, керівництво Ірану усвідомлює, що прямих доказів Захід поки не зможе пред'явити. Значить попереду довгий суд, а за цей час Іран може вибудувати свою лінію захисту. Задля цього Тегеран почав кампанію дезінформації і поспішив звинуватити Україну, бездоказово заявивши про "технічні причини катастрофи".

      Російські медіа почали поширювати фейкову версію про нібито зіткнення Boeing з американським дроном, що говорить про злагоджені дії двох диктаторських режимів,
      – резюмував журналіст.

      Читайте також: Росія не вважає Іран винним у авіакатастрофі літака МАУ

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Авіасудно прямувало до Борисполя.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.
      • Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу.
      • На місці аварії працюють українські та іноземні фахівці: розслідують причини катастрофи та планують повернути тіла загиблих українців додому.

      місце катастрофи літака МАУ Іран мапа падіння літака
      Маршрут літака МАУ і місце його катастрофи / Інфографіка 24 каналу

      Можливі причини катастрофи літака МАУ

      • Займання двигуна – попередня версія причини катастрофи від аеропорту Імама.
      • Загорання літака через технічні проблеми – дані попереднього звіту іранської організації цивільної авіації. Там уточнили, що пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув.
      • Версія несправності двигунів поки не підтверджується, повідомив український журналіст Юрій Бутусов.
      • Помилку екіпажу літака в авіакомпанії МАУ заперечують.
      • Удар ракетою, запущеною з іранського зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. Ракета могла бути запущена ненавмисне.
      • Версію про удар ракетою заперечила організація цивільної авіації Ірану.
      • Літак насправді збила іранська ракета – ймовірно, ненавмисно. Такі дані розвідок озвучили Трюдо, Трамп, Джонсон та Моріссон.
      • В РНБО України розглядають 7 версій причин авіакатастрофи: 4 з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування.
      • Слідчі не виключають, що літак розбився після влучання у нього ракети, проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський.

      літак МАУ в Ірані збила ракета
      Країни, які вважають, що літак МАУ в Ірані збили ракетою / Інфографіка 24 каналу

      Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини США Катастрофа Журналісти Жертви Розслідування НАТО Новини Росії
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