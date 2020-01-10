Чому Іран приховує атаку на літак МАУ: версія українського журналіста

Заяви лідерів низки держав – США, Канади, Великої Британії, Австралії – про те, що літак МАУ під Тегераном був збитий Іраном помилково – це не результат ознайомлення з агентурними даними і не дані супутникової розвідки.

Те, що мовиться не про агентурні дані, свідчить факт злагодженості заяв іноземних лідерів. А про те, що це не результат супутникової розвідки, свідчить відсутність публікації знімків, написав у фейсбуці журналіст, головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Дані про запуск 2 ракет по українському літаку поширила група країн НАТО, які є учасниками угоди про глобальну систему радіоелектронної розвідки, відому як система "Ешелон", зауважив журналіст. Система спрямована на зчитування і аналіз всієї можливої ​​інформації з усіх видів телекомунікаційних систем у всьому світі.

"Системи спостереження і прослуховування встановлюються як на супутниках, так і за можливості на оптико-волоконних каналах зв'язку, на захищених тунелях. Аналітики обробляють терабайти даних щохвилини. І в потрібний момент це спрацьовує", – пояснив Бутусов.



Головні версії причин катастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Чому Україна не зможе використати цю обставину

Проте Україна не зможе використовувати цю обставину, переконаний журналіст. За його інформацією, "Ешелон" не хоче розкривати свої джерела: там мовчать про те, де і на якому рівні вони проникли в системи зв'язку Ірану.

Крім того, далеко не кожну розмову можна закріпити процесуально і використати в суді.

На думку журналіста, НАТО, ймовірно, надасть тільки витримки інформації, без деталізації. Адже хоч Україна глобально і бере участь в обміні інформацією з Альянсом, рівень доступу у країни не високий.

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Уламки літака МАУ, що розбився в Ірані / Фото Getty Images

Хто насправді збив літак

Бутусов написав, що літак був збитий військовими військово-політичною організацією Корпус вартових ісламської революції. Журналіст не сумнівається в тому, що вони приховуватимуть свою причетність до скоєного. При тому, що КВІР може прямо впливати на будь-які органи влади в Ірані.

"КВІР – ударна сила у війні Ірану проти США, і вони приховуватимуть причетність КВІР, інакше замість війни командування КВІР повинне буде перед судом", – написав журналіст.

Він зазначив, що війна зі США – один з інструментів іранської зовнішньої політики. Іран – крана, яка прагне до панування в усіх країнах Близького і Середнього Сходу, де є великі шиїтські громади.

Відповідати за злочин ніхто не хоче, оскільки це може призвести до ганебних розглядів, виплати багатомільярдних компенсацій.

Відповідальність за це повинна впасти на керівництво Корпусу вартових. Ніхто з генералів, звичайно, не хоче відповідати,

– додав Бутусов.

Крім того, керівництво Ірану усвідомлює, що прямих доказів Захід поки не зможе пред'явити. Значить попереду довгий суд, а за цей час Іран може вибудувати свою лінію захисту. Задля цього Тегеран почав кампанію дезінформації і поспішив звинуватити Україну, бездоказово заявивши про "технічні причини катастрофи".

Російські медіа почали поширювати фейкову версію про нібито зіткнення Boeing з американським дроном, що говорить про злагоджені дії двох диктаторських режимів,

– резюмував журналіст.

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Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану. Авіасудно прямувало до Борисполя.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.

Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу.

На місці аварії працюють українські та іноземні фахівці: розслідують причини катастрофи та планують повернути тіла загиблих українців додому.



Маршрут літака МАУ і місце його катастрофи / Інфографіка 24 каналу

Можливі причини катастрофи літака МАУ

Займання двигуна – попередня версія причини катастрофи від аеропорту Імама.

попередня версія причини катастрофи від аеропорту Імама. Загорання літака через технічні проблеми – дані попереднього звіту іранської організації цивільної авіації. Там уточнили, що пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі, впав і вибухнув.

Версія несправності двигунів поки не підтверджується, повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Помилку екіпажу літака в авіакомпанії МАУ заперечують.

Удар ракетою, запущеною з іранського зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. Ракета могла бути запущена ненавмисне.

російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. Ракета могла бути запущена ненавмисне. Версію про удар ракетою заперечила організація цивільної авіації Ірану.

Літак насправді збила іранська ракета – ймовірно, ненавмисно. Такі дані розвідок озвучили Трюдо, Трамп, Джонсон та Моріссон.

В РНБО України розглядають 7 версій причин авіакатастрофи : 4 з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування.

: 4 з них відкриті, а 3– "закриті". Про жодні остаточні висновки не йдеться, поки триває розслідування. Слідчі не виключають, що літак розбився після влучання у нього ракети, проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський.



Країни, які вважають, що літак МАУ в Ірані збили ракетою / Інфографіка 24 каналу