Чому Кабмін вирішив відтермінувати підвищення цін на газ: пояснення експерта

До підвищення цін на газ слід готуватися завчасно, оскільки це може бути негативно сприйнято та закінчиться неплатежами. Щоправда, Кабмін не робитиме цього щонайменше до кінця переговорів з місією МВФ, яка почне роботу в Україні з 6 по 19 вересня.

Таку думку висловив експерт з питань енергетики Валентин Землянський, передає InfoResist.

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"Ухвалювати якість радикальні рішення українському уряду, тим не менше, доведеться. Навіть щонайменше з правової точки зору. Ціну на газ слід якимось чином врегулювати на опалювальний сезон. Тому що це ж не тільки населення, а це ж і "Теплокомуненерго" відповідно та облгаз. Тобто, всі учасники ринку повинні для себе розуміти, якою буде ціна, як взагалі економіку вибудовувати. Там же вся бухгалтерія буде від цього вибудовуватися. Закупівля газу, транспортування. Тобто все як би в підвішеному стані", – підкреслює фахівець.

Водночас він припускає, що до зими можуть бути нові ціни на газ.

"Найбільша проблема, крім того, що це вдарить по самих учасниках сегменту, по самих гравцях, це вдарить і по населенню з тієї точки зору, що народ просто не встигне оформити субсидії. Тобто, згідно з чинними на сьогоднішній день тарифами та рівнем ваших доходів, наприклад, ви не маєте право претендувати на субсидію чи вам не надають субсидію, бо ви – молодець. А ситуація ж може кардинальним чином змінитися, тому що газ потягне за собою все", – переконує Землянський.

Водночас експерт зауважив, на початковому етапі, якщо ця справа все ж буде у такому авральному режимі, то все закінчиться неплатежами.

Неплатежі будуть, поки ситуацію не буде врегульовано, поки людина, припустимо, не зрозуміє, що йому буде нараховано субсидію. Тобто виходить, що з жовтня квартплату проплачено не буде. Тобто у кращому разі платіжну суму можна буде відновити до кінця року. Взагалі якось збалансувати. Там будуть проблеми у фінансовій галузі, тому що з'явиться істотний кастовий розрив. Тому що народ просто не буде платити. У багатоквартирних будинках так точно, нехай спробують будинок відключити від тепла чи від газу. Так що це може дуже й дуже негативно відбитися на всіх сферах. Починаючи від соціально-економічної, від населення, закінчуючи безпосередньо учасниками ринку, які просто не зможуть своєчасно перебудуватися під нові правила гри,

– додав він.

Крім того, Землянський вважає, що такі рішення як підвищення цін на газ повинні готуватися завчасно.

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"Для того, щоб всі змогли до цього пристосуватися. А в останній день перед початком опалювального сезону заявляти про підвищення ціни, навіть на одну гривню, все одно це буде дуже і дуже негативно сприйнято", – підсумовує експерт з питань енергетики.