21:40
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
23°C 14°C
  • четвер
    25°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстреміські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, сьогодні
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому Кабмін вирішив відтермінувати підвищення цін на газ: пояснення експерта

907 Читать новость на русском
Експерт пояснив, чому Кабмін не підвищуватиме ціни на газ
Експерт пояснив, чому Кабмін не підвищуватиме ціни на газ / Соцмережі

До підвищення цін на газ слід готуватися завчасно, оскільки це може бути негативно сприйнято та закінчиться неплатежами. Щоправда, Кабмін не робитиме цього щонайменше до кінця переговорів з місією МВФ, яка почне роботу в Україні з 6 по 19 вересня.

Таку думку висловив експерт з питань енергетики Валентин Землянський, передає InfoResist.

Читйате також: Ціна на газ в Україні може сильно зрости: Рева назвав цифру

"Ухвалювати якість радикальні рішення українському уряду, тим не менше, доведеться. Навіть щонайменше з правової точки зору. Ціну на газ слід якимось чином врегулювати на опалювальний сезон. Тому що це ж не тільки населення, а це ж і "Теплокомуненерго" відповідно та облгаз. Тобто, всі учасники ринку повинні для себе розуміти, якою буде ціна, як взагалі економіку вибудовувати. Там же вся бухгалтерія буде від цього вибудовуватися. Закупівля газу, транспортування. Тобто все як би в підвішеному стані", – підкреслює фахівець.

Водночас він припускає, що до зими можуть бути нові ціни на газ.

"Найбільша проблема, крім того, що це вдарить по самих учасниках сегменту, по самих гравцях, це вдарить і по населенню з тієї точки зору, що народ просто не встигне оформити субсидії. Тобто, згідно з чинними на сьогоднішній день тарифами та рівнем ваших доходів, наприклад, ви не маєте право претендувати на субсидію чи вам не надають субсидію, бо ви – молодець. А ситуація ж може кардинальним чином змінитися, тому що газ потягне за собою все", – переконує Землянський.

Водночас експерт зауважив, на початковому етапі, якщо ця справа все ж буде у такому авральному режимі, то все закінчиться неплатежами.

Неплатежі будуть, поки ситуацію не буде врегульовано, поки людина, припустимо, не зрозуміє, що йому буде нараховано субсидію. Тобто виходить, що з жовтня квартплату проплачено не буде. Тобто у кращому разі платіжну суму можна буде відновити до кінця року. Взагалі якось збалансувати. Там будуть проблеми у фінансовій галузі, тому що з'явиться істотний кастовий розрив. Тому що народ просто не буде платити. У багатоквартирних будинках так точно, нехай спробують будинок відключити від тепла чи від газу. Так що це може дуже й дуже негативно відбитися на всіх сферах. Починаючи від соціально-економічної, від населення, закінчуючи безпосередньо учасниками ринку, які просто не зможуть своєчасно перебудуватися під нові правила гри, 
– додав він.

Крім того, Землянський вважає, що такі рішення як підвищення цін на газ повинні готуватися завчасно.

Читайте також: В Україні може подорожчати газ: як це вплине на одержувачів субсидій

"Для того, щоб всі змогли до цього пристосуватися. А в останній день перед початком опалювального сезону заявляти про підвищення ціни, навіть на одну гривню, все одно це буде дуже і дуже негативно сприйнято", – підсумовує експерт з питань енергетики.

Нагадаємо, 29 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження спецзобов’язання "Нафтогазу" на продаж газу за зниженими цінами для потреб населення до 1 жовтня 2018 року. Таким чином, ціни на газ для населення не зростатимуть до кінця вересня.

 

Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Енергетика Тарифи комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
сьогодні, 21:00 Інтерпол не допоможе: чому Україна не може заарештувати екс-посадовців
Віталій Дейнега
"Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
сьогодні, 20:01 "Горшок в дирє" і "йожик под діваном": практичні поради туристу, як "перетравити" Будапешт
Олесь Друкач
Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
сьогодні, 17:00 Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
Микола Спиридонов
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
630
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
В Іспанії незадоволені рівнем українських гравців, більше в топ-чемпіонатах ми їх не побачимо, – знаменитий агент
 26 січня 2017 , 14:10
Топ-новини: "Шахтар" переміг "Волинь", Громов – у розташуванні "Крильєв Совєтов", Шахов голом приніс перемогу ПАОКу
 6 березня 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук