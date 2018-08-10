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Чому категорично не можна пити чай у пакетиках: відповідь медиків

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Чай у пакетиках шкідливий
Чай у пакетиках шкідливий / hyser.com.ua

Хоч і пакетований чай – це швидко і дуже зручно, не варто піддаватись спокусі. Адже матеріал пакетика може містити шкідливі для здоров'я речовини.

Зазвичай, пакетики виготовляють з целюлози, але щоб він не рвався, його просочують синтетичними смолами, розчиненими в ацетоні або спирті, передає 24apteka.

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Тож після цього папір стає міцнішим та стійким до механічних і температурних впливів. Та й через цей пакетик важко візуально протестувати його вміст.

А виробники цим і користаються – у пакетик часто кладуть дрібний чай сумнівної якості разом з чайною пилюкою та підсилювачі смаку.

Протермінований чай залишає на стінках чашки темний слід і нема пінки, а якщо чай свіжий, то на поверхні з'являється невелика пінка.

Окрім того, якщо пакетик з чаєм заварюється дуже швидко – у ньому є барвники. Це можна перевірити на склянці холодної води – якщо вода відразу почне забарвлюватися, то їх там дуже багато.

А у пакетований "фруктовий" чай додають дешеві ароматизатори, які містять токсичні речовини. Згодом вони можуть викликати порушення роботи печінки та збільшують ризик розвитку онкозахворювань і безпліддя.

Тож краще надавайте перевагу розсипному натуральному чаю.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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