Чому кава викликає залежність

Чимало людей розпочинають свій ранок з чашечки запашної кави, адже напій допомагає прокинутися і чудово бадьорить. Але через ранкове споживання може виникнути кавова залежність.

Якщо людина п'є каву рано вранці, у цей час вміст гормону бадьорості у крові і без кофеїну високий, передає Zdorovia.

Через це організм буде замінювати природний приплив сил через кортизол на штучний.

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У підсумку, найімовірніше, у вас буде розвиватися залежність, адже організм звикне до зовнішніх стимуляторів і буде виробляти значно менше кортизолу.

З часом може з'явитись відчуття млявості і через це кави захочеться пити більше. Але це буде не дуже ефективно, адже досить скоро організм перестане реагувати на кофеїновий стимулятор так, як раніше. ⠀

Тож, зі слів, фахівців, найкраще пити каву з 10:00 до 12:00 і з 14:00 до 17:00. Після 17:00 кофеїн може вже негативно впливати на сон.

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