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      Чому Кличко переживає за Джуліані: розмова мера Києва з адвокатом Трампа

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      Руді Джуліані та Віталій Кличко
      Руді Джуліані та Віталій Кличко / facebook.com

      Віталій Кличко розповів, що переживає за адвоката президента США Руді Джуліані, який виявився одним з фігурантів скандалу Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

      Про це мер Києва повідомив у кулуарах форуму Kyiv Smart City, коментуючи свої відносини з ексмером Нью-Йорку. Повідомило видання "Новое время".

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      "Я дуже переживаю за нього, оскільки знаю, що він є великим фанатом України і готовий зробити все, щоб побачити Україну демократичною і сучасною країною", — заявив Кличко.

      Руді Джуліані та Віталій Кличко
      Зустріч Руді Джуліані та Віталія Кличка

      Також він розповів, що Джуліані є великим фанатом спорту, а про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є головним суперником Трампа на майбутніх виборах, вони ніколи не розмовляли.

      "Ми не говорили з ним про Байдена. Ми говорили про державу, ми говорили про Київ, і я потребував поради, оскільки у нього є величезний досвід, як у мера. Я не відповідаю за міжнародну політику, я є мером Києва і відповідаю за своє місто", — додав Кличко.

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      Теги: Новини політики Новини США Новини Києва Віталій Кличко
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