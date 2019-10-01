Чому Кличко переживає за Джуліані: розмова мера Києва з адвокатом Трампа

Віталій Кличко розповів, що переживає за адвоката президента США Руді Джуліані, який виявився одним з фігурантів скандалу Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це мер Києва повідомив у кулуарах форуму Kyiv Smart City, коментуючи свої відносини з ексмером Нью-Йорку. Повідомило видання "Новое время".

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"Я дуже переживаю за нього, оскільки знаю, що він є великим фанатом України і готовий зробити все, щоб побачити Україну демократичною і сучасною країною", — заявив Кличко.



Зустріч Руді Джуліані та Віталія Кличка

Також він розповів, що Джуліані є великим фанатом спорту, а про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є головним суперником Трампа на майбутніх виборах, вони ніколи не розмовляли.

"Ми не говорили з ним про Байдена. Ми говорили про державу, ми говорили про Київ, і я потребував поради, оскільки у нього є величезний досвід, як у мера. Я не відповідаю за міжнародну політику, я є мером Києва і відповідаю за своє місто", — додав Кличко.