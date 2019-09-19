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      Чому Кличку вигідно розпустити Київраду: пояснення політолога

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Getty images

      Віталій Кличко звернувся до парламену з проханням розпустити Київську міську раду і призначити у столиці дострокові вибори. Чому мер Києва прийняв таке рішення – читайте далі.

      Політолог Олег Саакян в коментарі 24 каналу сказав, що нині іде змагання за те, хто швидше розпустить Київраду.

      До слова: Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду

      "Для Кличка її важливо розпустити до того, як буде прийнято новий закон про столицю. Так вона (Київрада, – 24 канал) обереться за старими правилами і до осені наступного року функціонуватиме, як і зараз", – пояснив Саакян.

      Важливо! Фракція "Слуга народу" зареєструвала проєкт закону "Про столицю України – місто-герой Київ". Він передбачає зміни щодо повноважень мера Києва і голови міськдержадміністрації. Позачергові вибори мера Києва автори пропонують провести 8 грудня. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

      За його словами, якщо так станеться, то боротьба за крісло голови Київської міської державної адміністрації може продовжитись. Адже за допомогою Київради Віталій Кличко зможе блокувати частину рішень.

      "В результаті, Київ стане заручником політичної боротьби між ними", – наголосив політолог. 

      Коротко про скандал між Віталієм Кличком і Офісом Президента

      Перші заяви про звільнення Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації прозвучали у липні 2019 року від керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

      4 вересня Кабмін схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.

      12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко КМДА Новини Києва Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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