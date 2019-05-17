Чому Коломойський повернувся в Україну: думки експертів

Бізнесмен Ігор Коломойський, який останні два роки перебував за кордоном, повернувся в Україну. Про наміри оголосив ще перед перемогою свого фаворита Володимира Зеленського. Що, найімовірніше, робитиме мільярдер після інавгурації нового президента – читайте у матеріалі 24 каналу.

Чому Коломойський виїхав з України

Україну Ігор Коломойський покинув через проблеми з "Приватбанком". Банк-боржник вирішили націоналізувати через проблеми всередині установи. Тодішня голова Нацбанку Валерія Гонтарєва порахувала, що напередодні націоналізації з банку вивели 16 мільярдів гривень, а ще понад сотню – раніше через фіктивні компанії.

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Коломойський пояснював, що з Києва до Женеви, а згодом і до Ізраїлю, переїхав через суди в Лондоні. Адже націоналізований "Приватбанк" позивається до Коломойського за гроші, які колишній власник вивів з фінансової структури. Через це Лондонський суд арештував активи.

Чому олігарх повертається

Можна припускати, що Коломойський повертається за реваншем щодо справи "Приватбанку". Він вже визнав, що не готовий змиритися з втратою найбільшого банку України.

За що всі переживають, то це фактор Коломойського. Коломойський в Україні вважається рейдером номер один. Різні схеми, які відбувалися при Порошенку можуть здаватись маленькими в порівнянні з тим, у що нам можуть обійтися "Приватбанк" і його акціонери,

– пояснив генеральний директор Dragon Capital.

За інформацією журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача, повернення олігарха залежало від того, хто стане президентом. Адже з Петром Порошенком він посварився ще декілька років тому, тож зробив ставки на Володимира Зеленського.

Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00, за це проголосували 315 нардепів у Верховній Раді.

Ба більше, за непідтвердженою інформацією, саме олігарх запропонував коміку балотуватися. Начебто навіть шантажував, що не віддасть заборговані перед компанією шоумена чотири мільйона доларів. Хоч новообраний очільник України тиск заперечує, але погоджується, що олігарх винен йому гроші.