Чому комарі небезпечніші за крокодилів: пояснення науковців

Укус комарів небезпечніший, ніж паща крокодила. А все через слину комарів, яка навіть не несучи інфекції, спричиняє в організмі "мунну бурю".

Таку заяву зробили науковці, опублікувавши результати досліджень у журналі PLOS Neglected Tropical Diseases.

Вони зазначили, що укус комара залишає не тільки ранку на шкірі, яка свербить. Комарі служать не просто розповсюджувачами інфекції, а й "допомагають" хворобі.

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Під час експериментів вчені з'ясували, що навіть "безпечна" комаха залишає на тілі слину, яка активно й негативно втручається в роботу імунної системи. Зокрема, зростає рівень сигнальних молекул запалення – цитокінів та активуються T-лімфоцити, які беруть участь в противірусній відповіді та алергії.

Дослідники наголошують – комарі залишаються найбільш смертельними для людини тваринами. Адже вони розповсюджують такі небезпечні хвороби, як тропічна лихоманка денге (чимало випадків закінчуються летально) і малярія.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань США (CDC) зазначають, що третина населення Землі живе у районах, де є ризик розвитку таких інфекцій.