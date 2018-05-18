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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Чому комарі небезпечніші за крокодилів: пояснення науковців

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Чому комарі небезпечніші за крокодилів
Чому комарі небезпечніші за крокодилів / 24 Канал

Укус комарів небезпечніший, ніж паща крокодила. А все через слину комарів, яка навіть не несучи інфекції, спричиняє в організмі "мунну бурю".

Таку заяву зробили науковці, опублікувавши результати досліджень у журналі PLOS Neglected Tropical Diseases.

Вони зазначили, що укус комара залишає не тільки ранку на шкірі, яка свербить. Комарі служать не просто розповсюджувачами інфекції, а й "допомагають" хворобі.

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Під час експериментів вчені з'ясували, що навіть "безпечна" комаха залишає на тілі слину, яка активно й негативно втручається в роботу імунної системи. Зокрема, зростає рівень сигнальних молекул запалення – цитокінів та активуються T-лімфоцити, які беруть участь в противірусній відповіді та алергії.

via GIPHY

Дослідники наголошують – комарі залишаються найбільш смертельними для людини тваринами. Адже вони розповсюджують такі небезпечні хвороби, як тропічна лихоманка денге (чимало випадків закінчуються летально) і малярія.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань США (CDC) зазначають, що третина населення Землі живе у районах, де є ризик розвитку таких інфекцій.

Теги: Здоров'я Медицина дослідження світ тварин
Джерело: 24 Канал
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